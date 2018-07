Baradel: “El paro no viola la conciliación porque es de carácter nacional”

“El paro no es violatorio porque es de carácter nacional de nuestra confederación que es Ctera. No estamos discutiendo las 72 horas”, insistió. Y señaló que a nivel provincial, tanto Suteba como los otros sindicatos que integran el Frente de Unidad (FUDB) no levantaron la medida de fuerza, sino que la dejaron en suspenso”.

No obstante, en conferencia de prensa de Ctera realizada esta mañana, dijo que desde Suteba realizarán una presentación porque consideran que “la conciliación adolece de serios vicios legales, por ejemplo que no hay una citación previa”.

Respecto a la sanción económica que evalúan desde el Gobierno contra su gremio, Baradel consideró: “Con el tema de la multa quieren esconder que abandonaron a las escuelas en la provincia y en el país”. Y enumeró críticas a la administración bonaerense: afirmó que no se paga el boleto estudiantil a estudiantes de terciarios, que hace falta ampliar en un 30% el cupo de comedores escolares y que cerraron escuelas rurales.

Asimismo, anticipó que van a realizar invitaciones a los medios para “una recorrida por las escuelas de la provincia para que vean en qué condiciones los chicos están asistiendo a clases y en qué condiciones estamos trabajando los docentes”.

Baradel sostuvo en que la oferta de la administración de María Eugenia Vidal “está por debajo de la inflación”. Y dijo que los gremios tienen “voluntad de diálogo” y que se volverían a sentar “hoy mismo si el Gobierno realizara una convocatoria”. “De la oferta salarial, el 1,7% representa una suma no remunerativa que no lo cobran lo jubilados, por lo tanto la oferta es por debajo de la inflación”, dijo en declaraciones a los medios.

Asimismo, insistió en que los adelantos salariales que realizó el Gobierno “no conforman salario porque son sumas fijas”. Y ejemplificó: “Tuvimos el mismo aguinaldo que el año pasado”.

En tanto, respecto a la medida de fuerza nacional de 48 horas, el gremialista señaló que se lleva adelanta para reclamar al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, “porque se viene el fin del incentivo docente” mediante un decreto. Y agregó: “Son 20 mil millones de pesos, lo que en el caso de la provincia de Buenos Aires representa el 10% del salario”. (DIB) MCH