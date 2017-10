Bancas, proyectos y posturas mirando al próximo Concejo

Con el próximo Concejo Deliberante ya definido y la marca de la mayoría absoluta para Cambiemos en el centro de las miradas del ámbito político local, referentes de los distintos bloques marcan sus expectativas en torno a los próximos pasos que dará el cuerpo legislativo local, a partir del 10 de diciembre.

En primer lugar, el presidente del HCD, Claudio Figal, informó que “se dispuso que haya dos semanas de comisión para sacar lo que esté en despachos y se pueda avanzar con acuerdos para dejarle la menor cantidad de proyectos al nuevo Concejo, principalmente porque el actual ya viene en tema”.

En cuanto a la presidencia del Concejo, el actual ocupante del cargo señaló que aún es temprano para definiciones de ese tipo. “No creo que todavía sea tiempo para eso, hay algo más de un mes para llevar adelante estas conversaciones. En lo personal, descarto que la presidencia no vaya a quedar en el oficialismo, pero a quién le corresponderá no lo sé. Y mi aspiración es que se hable y que salga un nombre de forma unánime”, comentó.

Respecto a la mayoría de Cambiemos, Figal apuntó: “Creo que hay que escuchar a las mayorías y a las minorías, y tratar de buscar puntos de encuentro. En algunos debates podría surgir alguna diferencia, pero intentaremos buscar siempre lo mejor para la ciudadanía independientemente del autor de cada proyecto”.

N “Desalentado”

Por su lado, el bloque de Unidad Ciudadana aún no tiene confirmado a su presidente para el venidero período, un tema del que no se ha hablado todavía entre sus integrantes, aunque probablemente sea Mónica Estévez la cabeza de ese sector, según se ha manifestado.

En tanto, el edil Federico Crowder marcó estar “desalentado” por la futura conformación del cuerpo legislativo, con mayoría absoluta de Cambiemos, ya que a partir de esto, según su mirada, “se desequilibra mucho el Concejo”. “Hemos trabajado bien con esta conformación aunque Cambiemos siempre pudo acordar con otro bloque y cuando necesitaba algo lo tenía. Casi podían hacer lo que querían. No vemos el futuro panorama en el Concejo como algo positivo, pero vamos a seguir planteando los proyectos que veamos necesarios y si lo que propone Cambiemos suma lo apoyaremos”, sostuvo el concejal, quien aseguró que según su visión “seguramente se van a ver diezmados los resultados de la labor legislativa de su bloque, pero no el trabajo”, y que “no será fácil imponer un proyecto propio”.

Respecto a la posición de la oposición en los últimos meses, Crowder comentó que el interbloque propuesto en su momento por Martín Sotullo “funcionó un poco, hasta que (Jorge) Jordán acordó con Cambiemos” y agregó que además a lo largo de “este año cambió el panorama pero Cambiemos logró algunos proyectos con apoyo de (Sebastián) Solimano y (Laura) Angelini”, ediles de UNA.

Mientras que a entender del entrevistado, “un tema que no quiere tocar Cambiemos son las modificaciones a la ordenanza por agroquímicos, que están en comisión”. “Un problema es que Cambiemos quiere que todo dependa del Consejo Asesor de Ambiente, que para nosotros quedó mal conformado y no es vinculante su opinión. Con todo esto, el proyecto está frizado, mas allá que hay una ordenanza vigente”, dijo, añadiendo que otros temas prioritarios son la aplicación de una tarifa social en las tasas municipales.

N “Que se siga así”

En tanto, Laura Angelini, del bloque de UNA, se refirió a que “la mayoría absoluta en su momento no era algo bueno porque puede conllevar un peligro de abuso, aunque hasta ahora no se puede decir que Cambiemos se ha manejado mal”. “Siempre han tratado de obtener de nosotros opiniones favorables y si no estábamos todos de acuerdo han quedado temas dentro de la comisión. Así que espero que se siga así”, subrayó.

Sobre el Presupuesto 2018, como la mayoría de los ediles consultados, Angelini opinó que quedaría para diciembre o más a futuro. Y acerca de la ordenanza de agroquímicos sostuvo que “es un tema candente dentro de todos los municipios”, y que se debería tomar una posta a nivel nacional y provincial porque se trata de algo que no pude estar regulado de distinta forma entre los distritos.

Mientras que respecto a la conformación de su bloque, la contadora confirmó que seguirá estando integrado por dos personas, con la presencia de Sebastián Solimano.

N Esperar

A la vez que Jorge Jordán, concejal por Unidos por Trenque Lauquen, dijo que “hay que esperar a que empiece a funcionar este nuevo Concejo”. “Hasta que eso no pase uno no sabe qué va a ocurrir”, argumentó respecto a la cuestión de la mayoría.

Y en referencia a los temas urgentes, no marcó uno puntual para tratar, aunque sí señaló que “se debe poner en marcha el nuevo sistema de estacionamiento medido, porque es algo importante”. “Antes de fin de año el sistema debería estar funcionando”, marcó, agregando que además se debería incluir en el Presupuesto 2018 la construcción de un nuevo geriátrico, el proyecto de una planta oleoquímica, el código de zonificación de 30 de Agosto y otras comunidades del interior del distrito, y la reparación de la posta sanitaria de La Carreta.

También, según Jordán, antes de fin de año se debería dar una renovación en el parque automotor del Ente Descentralizado de 30 de Agosto.

Y nuevamente respecto al Presupuesto 2018, el edil especula que “no va a haber inconvenientes” y espera que se pueda poner una partida importante para el Crédito Universitario y microemprendimientos. Así como destacó haber impulsado un pedido para la compra de terrenos para un parque industrial en Beruti y playas de estacionamiento de camiones en esa misma localidad y 30 de Agosto.

Además Jordán anunció una iniciativa para que transportistas puedan realizar en Trenque Lauquen los exámenes clínicos de la revisión psicofísica que los habilita a trabajar.

Antecedentes

Y otro referente que se sumó a las consultas fue el presidente del bloque de Cambiemos, Alfredo Zambiasio, quien aseguró que “los antecedentes de los últimos años son un respaldo a la conducta de Cambiemos”. “A pesar que no teníamos mayoría absoluta, con un voto más hubiéramos podido sancionar lo que quisiéramos, pero nunca actuamos de esa manera. Hemos tenido temas ásperos, como los agroquímicos, o la ordenanza para reglamentar la Ley de Empleo Municipal, y siempre actuamos desde el consenso. Además, si el vecino ve de nuestra parte soberbia se va a dar cuenta y dentro de dos años lo vamos a pagar caro. Si somos inteligentes y un poco humildes vamos a seguir por el mismo camino en que venimos, principalmente porque en lo local no hay tantas diferencias como en el orden nacional entre las fuerzas políticas”, aseguró, añadiendo que “si hay temor en los bloques opositores, es infundado”.

En tanto, Zambiasio también adelantó que se buscará que el HCD impulse en las próximas sesiones un proyecto del Ejecutivo para vender 14 terrenos de distintos loteos de Trenque Lauquen, una idea por la que se han pedido valores de referencia al Colegio de Martilleros. Y sobre el tema agroquímicos hizo referencia al plazo de 15 meses otorgado para que empresas de 30 de Agosto que trabajan con estos productos se retiren de la zona urbana y marcó que no se ha apurado porque hay gestiones del intendente Fernández para conseguir un predio que funcione como un Sector Industrial Planificado en dicha localidad, y cuando dicha opción esté disponible la ordenanza en cuestión sería sancionada. En tanto, el edil indicó no tener conocimiento sobre otro proyecto formalmente presentado ligado al tema de la zona de exclusión y aseguró no ver factible que dicha área pueda ser modificada en el corto plazo.

Por último, contó que con seguridad el presidente para el próximo período del HCD se va a proponer desde Cambiemos, y seguramente la vicepresidencia primera también. Así como el concejal remarcó que el intendente Fernández señaló públicamente que quiere que él siga como presidente del bloque de Cambiemos, agregando que de todas formas será algo que se deberá resolver con el voto de los diez miembros del próximo bloque.