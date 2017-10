Balance positivo tras la carrera de Poceros

Agustín Martino es el responsable organizador de la Maratón de Los Poceros, carrera que el lunes por la mañana disputó en la ciudad su cuarta edición. A pesar de ser una competencia de calle medianamente nueva, se ha ganado un lugar en el calendario de pruebas y en el afecto de los corredores locales, que esperan el mes de octubre con ansias. No es una carrera fácil. Por la época del año siempre se han dado días de intenso calor y mucho viento, además de contar con un circuito “entretenido”, al decir de los corredores, ya que tiene algunas variantes fuertes como la “bajada” de la calle Salta. Tras la culminación de la cuarta edición dialogamos con Agustín Martino quien se mostró satisfecho por el resultado final. Para Martino ha quedado atrás esa primera edición donde también se lo vio corriendo. “Estoy muy contento porque nuevamente tuvimos récord de inscriptos en una carera que la hicimos como para nosotros y de a poco se fue sumando toda la ciudad y también la gente de la zona”. El evento ha cambiado en su forma de ser. Comenzó con una primera prueba donde se buscó contar con los mejores corredores de la región, pero luego mutó para volverse una carrera “local y familiar”, lo que permitió que varios hagan su debut por las calles del Barrio Fonavi. Martino explicó que el recorrido se seguirá manteniendo “no es fácil hacer otro recorrido por el tema del transito. Además es un circuito que a la gente le gusta mucho”. Este año la prueba participativa, la de 3.500 metros, no fue tan numerosa como en las ediciones anteriores “es lo que más me llamó la atención. Antes la participativa era más concurrida porque es una distancia linda para debutar, pero este año no fue así, y se animaron todos a la carrera general. Por último agradeció a la gente de la zona por hacerse presente “a los Barreto que vinieron todos de General Villegas, y a los de General Pico, Treinta de Agosto y Pehuajó”.