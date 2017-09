Balance positivo para el seminario

El fin de semana se llevó a cabo en Trenque Lauquen un seminario de voley para entrenadores de nivel 1 a cargo del presidente de la Federación Bonaerense de Voley Gabriel Salvia y el Instructor Internacional Horacio Basso, organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Trenque Lauquen de manera gratuita que está dentro del Programa de Desarrollo Deportivo que impulsa éste área.

Más de 20 asistentes, de la ciudad y la región, concurrieron a las dos jornadas de capacitación que tuvo partes teóricas y prácticas, desarrolladas el sábado en el Polideportivo y el domingo en las instalaciones del CEF. Esto abrirá las puertas para que la Liga Municipal de Vóley pueda ingresar a la Federación Bonaerense y sus jugadores puedan ser federados.

En lo que respecta a la primera faceta, los capacitadores hicieron mucho hincapié en cómo generar estímulos para que los chicos empiecen a entusiasmarse con el deporte en general y ya en cancha mostraron ejercicios no estrictamente de voley pero que sí tenían una relación pensando en el futuro del niño en este deporte.

Luego, también explicaron la evolución de la enseñanza, comenzando con un juego de 1 vs 1 hasta llegar al desarrollo tradicional de la competencia 6 vs 6, como sucede en el voley tradicional, siempre respetando los tiempos de maduración de cada niño, como así también el desarrollo técnico-táctico.

En el final de la capacitación, acompañados por el director de Deportes Sergio Barbas y José María Igartúa, los capacitadores agradecieron la presencia de los participantes y recalcaron la importancia de acompañar a los niños no sólo en el juego, sino también en momentos donde los chicos tengan que afrontar problemas o situaciones que no sean meramente deportivas.