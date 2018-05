Balance positivo luego de seis meses de intervención en Uocra Bahía Blanca

Desde el 2 de octubre de 2017 hasta principios de abril, el dirigente y titular de Uocra Trenque Lauquen, Ricardo Rodríguez, se desempeñó como interventor de Uocra Bahía Blanca luego de que su comisión directiva renunciara tras las denuncias de aprietes por parte de empresarios y de la propia gobernadora María Eugenia Vidal.

Entrevistado por La Opinión, Rodríguez realizó un balance de lo que fue su labor durante seis meses en esta entidad que no dudó en calificar como un período de “intenso trabajo”.

“Desde el análisis podemos decir que hicimos un trabajo positivo con el equipo con el que fui. Encontramos una seccional ordenada desde el cuerpo de delegados, cada obra con su delegado más allá de las discusiones con los sectores empresarios de cómo éstos habían sido elegidos y todas esas cuestiones que tienen que ver con las distintas posiciones al respecto”, dijo Rodríguez antes de señalar que “lo que ocurre es que los empresarios primero avalan y después que avalan salen a discutir si está bien o mal la decisión tomada. Y lo primero que debe ocurrir cuando se convoca a una elección de delegados en una obra es que el empresario reciba la documentación que luego va a respaldar todo el proceso de obra. Y si todos los pasos legales están dados no tiene que haber discusión. No obstante, ese fue un motivo de discusión”, dijo Rodríguez.

Defensa de intereses

Rodríguez comentó además que “otro motivo de discusión ha sido todo el sistema que se utilizaba en la seccional y que iba por la periferia de lo que es la defensa de los intereses de los trabajadores. Eso de momento ha quedado solucionado, hay 14 personas detenidas y creo que detenidas por bastante tiempo ya que la prisión preventiva ha sido ratificada por la Justicia y después de esa ratificación es que yo considero que la etapa nuestra en la seccional había terminado y también porque es el compromiso que la comisión directiva nacional había asumido conmigo. Uno muchas veces a esto lo toma como un desafío, un reconocimiento, pero la verdad es que si a un dirigente le quieren hacer un reconocimiento lo mejor no es que vaya a normalizar una seccional como la de Bahía Blanca”.

Trabajo intenso

En este marco, el dirigente sindical señaló que “sin dudas fue un trabajo muy intenso. La seccional está abierta de 8 a 20 e incluso durante más tiempo. Yo ya no tengo 40 años pero también me demostré a mi mismo que tengo las mismas condiciones y fuerzas y también la misma dedicación al trabajo que he mostrado toda la vida. Eso no hizo mella aunque sí me quedaron algunas secuelas en lo que tiene que ver con la salud porque uno no se cuida como debe, come salteado, a deshoras, muchos viajes y, fundamentalmente, porque se trata de una seccional con mucha presión porque hay muchas obras grandes. Y si a eso se le agregan todos los condimentos que había de denuncias de los empresarios, la política metida dentro de la causa, un fiscal que no investigaba sobre denuncias reales sino sobre denuncia que hizo la gobernadora e intervenía de oficio, todo es mucho más intenso. Pero para la gente joven que fue conmigo fue una enseñanza muy importante de cuáles son los límites que no hay que traspasar”.

Por último, señaló que su equipo pudo aprender que “UOCRA no manda y decide todo sino que hay un sector que es el de la dirigencia sindical que defiende los intereses de los trabajadores y hay un sector que es el de las empresas que son las que invierten. Entiendo que ninguna empresa se forma y se crea para perder dinero pero en el medio existen muchas cosas y yo que creía que en la vida ya había visto casi todo, ahí me di cuenta que había visto muy poco o por lo menos que tenía muchísimas cosas más para ver porque con la gente que uno tiene que tratar a veces se hace muy difícil para un dirigente que va desde una seccional que hace mucho que está con una misma conducción, que está ordenada, sin problemas, con una obra social que es lo mejor que podemos estar ofreciéndole a nuestros trabajadores y eso allá lo encontré con muchísima deficiencia como también en la parte administrativa donde había balances que no se rendían desde el 2015 y tuve que ponerlos al día. Por lo tanto la tarea que fuimos a realizar podemos considerarla que ha sido satisfactoria”, culminó.