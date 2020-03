Bajó notablemente el número de personas que están en cuarentena en el distrito

Entre el viernes y la jornada de ayer bajó considerablemente la cantidad de personas que están en cuarentena en el distrito de Trenque Lauquen, cifra que se terminó ubicando en 114 vecinos según el último informe oficial de la situación a nivel local por la pandemia de Covid-19 (coronavirus).

El viernes la jornada se había cerrado con 162 vecinos en cuarentena a nivel local y ayer ese número se redujo en 48 personas. Así, este domingo se seguía contando un casos sospechoso y las mencionadas cuarentenas (en Trenque Lauquen 104, en Treinta de Agosto 8 y en Beruti 2).

n Sirena

Por otro lado, desde Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen señalaron ayer a la tarde no haber recibido órdenes para el inicio de un toque de sirena especial ante los comentarios que hacían referencia a que se podía llegar a implementar esta medida a las 17, destacándose desde el cuartel local que al menos ayer no recibieron órdenes al respecto previo a dicho horario.

Aunque esto no quiere decir que la medida no se vaya a concretar en las próximas horas, principalmente teniendo en cuenta que es mucho el movimiento de vecinos que se ve por momentos en distintos sectores de la ciudad sin el permiso correspondiente.

n Congelamientos

Mientras que desde el Colegio de Martilleros del Departamento Judicial Trenque Lauquen se hicieron eco e informaron a este medio sobre la medida presidencial por la que se congelan precios de alquileres y suspenden desalojos por falta de pago a partir de un DNU.

Según se informó, entre otras cosas, el artículo 2° del Decreto deja suspendido en todo el territorio nacional, hasta el día 30 de septiembre del año en curso, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de un cierto tipo de casos. Mientras que el artículo 3° prorroga también hasta el día 30 de septiembre la vigencia de contratos de locación cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo pasado y la tenencia del inmueble se encuentre en poder de la parte locataria. A su vez, en el artículo 4° se dispuso el congelamiento del precio de las locaciones de los contratos de locación de ciertos inmuebles.