Bahía Blanca recibirá la tercera fecha del Speedway

Con la promesa latente de entregar otra muy interesante programación, como es habitual, el Campeonato Internacional de Speedway volverá a presentarse el próximo domingo por la noche en la pista Héctor Evaristo Plano de Bahía Blanca. Esto considerando lo atrapante que resultó la segunda fecha, disputada hace una semana y media en el escenario de Aldea Romana, que lamentablemente se la perdieron quienes creyeron que sin pilotos extranjeros no habría espectáculo.

Pero eso no fue así, ya que el muy parejo parque de motos presentado redundó en un espectáculo que lindó lo cautivante, dado que, como siempre, logró transmitir el torrente de adrenalina de los pilotos a las tribunas, como una retribución a la fidelidad del aficionado local y de la zona que acompaña desde siempre esta modalidad del motociclismo deportivo.

En la oportunidad se sumó el polaco Pawel Miesiac -subcampeón el verano pasado- quien en estos 10 días ha trabajado en la moto que le prestaron, buscando darle el máximo de potencia y así lograr mayor protagonismo en la tercera fecha, asegurando una interesante puja con Facundo Albín y el trenquelauquense Fernando “Coty”García, con experiencia en Europa, además de los encumbrados Sebastián Clemente y Julio “Chipi” Romano, quienes han mostrado un gran progreso.

Cabe aclarar que lo interesante no solo pasa a través de las 23 carreras que disputan las motos del medio litro -20 series, 2 semifinales y la gran final-, sino también en las competencias correspondientes a las categorías teloneras: 200cc., 125cc. (estándar y libre), y formativas de 50cc. (Menores y Mayores). De allí que el público siempre salga contento y satisfecho en cada oportunidad, ya que lo vivido supera con creces el valor de la entrada, algo que seguramente se reiterará en la fecha que se avecina.