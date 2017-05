Ayuda a una vecina tras un incendio que pudo ser intencional

El incendio en la vivienda de Nelson 1011, ocurrido durante la madrugada del último domingo, dejó varias pérdidas para la vecina Laura Bonaccorsi y su familia, situación por la cual se está llevando a cabo una iniciativa solidaria para recaudar fondos con el fin de restaurar la pintura de la casa.

Supuestamente, el siniestro se desencadenó de forma intencional, cuando en situación de robo una o más personas habrían entrado a la casa forzando una ventana y luego prendido fuego algunas ropas. Tras esto, y al corroborarse las pérdidas, fueron varios los vecinos que se solidarizaron y ya aportaron valiosa ayuda. En tanto, un grupo de amigas de Bonaccorsi impulsan una campaña por la cual a partir de ayer se dispusieron alcancías en la sede de la FEB (Federación de Educadores Bonaerenses) y dos pinturerías locales (una ubicada en Avellaneda y Uruguay, y la otra en 25 de Mayo y Monferrand) en las cuales los trenquelauquenses pueden aportar para comprar pintura, lo que la propia vecina marca como la necesidad más grande que tiene actualmente.

n Panorama

En diálogo con La Opinión, Laura Bonaccorsi brindó un panorama de la situación en que quedó la vivienda y la ayuda que ha recibido tras el incendio, destacando que la prioridad es la pintura. “La Municipalidad iba a limpiar la casa, y los vecinos donaron dos puertas de aluminio, 20 litros de pintura, acolchados, sábanas y mucha ropa, y no necesitamos más ropa gracias a Dios. La gente es muy solidaria, muy buena. En cuanto a la mesa y las sillas, se pueden recuperar, tienen arreglo, el lavarropas y la cocina andan, pero no funciona el calefón. Sobre el resto de las aberturas, esperamos ver si la Municipalidad puede ayudarnos, al igual que con el techo, que hay que cambiarlo todo, o también Desarrollo Social, la oficina que encabeza Darío Camacho, ya que tuve una entrevista con una trabajadora social de esa área y me dijeron que dentro de lo que puedan van a ayudar”, explicó la vecina.

Por último, cabe recordar que la señora Bonaccorsi denunció lo sucedido en la Comisaría, y que tras esto se inició una causa caratulada “Averiguación Presunto Ilícito”.