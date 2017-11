Ayer secuestraron en Capital Federal la play de Adrián Maya

Una comisión encabezada por la secretaria de Fiscalía General, doctora Karina Talarico, se trasladó ayer a Capital Federal donde – no trascendieron detalles- procedieron a concretar un allanamiento en cuyo transcurso secuestraron la play station que perteneciera a Maya. Era uno de los bienes – como dos teléfonos celulares y una suma de dinero- que faltaron de la casa que fue escenario del violento homicidio que hasta hoy permanece sumido en el misterio.

En diciembre pasado otra comisión, esa vez de la DDI fue también a la ciudad de Buenos Aires y secuestraron uno de los celulares.

Habían ubicado a una mujer que tenía el teléfono al que había comprado en una “cueva” en el barrio de Once, y dio los datos de ubicación del comercio.

Los policías bonaerenses se comunicaron con sus pares de la Federal para poder allanar ese local donde creían que podía haber un registro de los que llevan a vender celulares (casi siempre mal habidos), cámaras de seguridad u otros elementos que pudiesen ayudar a dar con los responsables del asesinato del trenquelauquense.

Como es de práctica en estos procedimientos, primero fueron a “chequear” el lugar donde la mujer había hecho la compra y sacaron las referencias –dirección, nombre comercial-, está ubicado en una galería en la que hay otros negocios del mismo tipo “cuevas” como se las cataloga habitualmente.

Con esos datos se elaboró la orden de allanamiento. Pero cuando fueron a concretarlo, la fachada del local había sido modificada y el numeral de la dirección cambiado… en consecuencia no pudieron allanar para tratar de ubicar a quien lo llevó.

Como se informara en esa oportunidad (el teléfono) tenía una mancha de sangre debajo de la batería, pero el peritaje no dio los resultados esperados.

n Indicios hay, pero…

El crimen de Maya que se desempeñaba como gomero y era empleado en una casa de comidas, sacudió a la comunidad en general y al barrio Indio Trompa en particular. Pero nadie pudo o quiso aportar algún dato que nutriese a la investigación, “Los vecinos tienen miedo de hablar”, murmuraron en su momento algunos de los que recorrieron casa por casa buscando indicios.

Hay una recompensa ofrecida por la Suprema Corte a quien proporcione datos fehacientes. Nada.

Desde las primeras horas siguientes al crimen, se echaron a rodar nombres, los que investigan afirman tener fuertes sospechas sobre los asesinos (está descartado que haya sido uno solo), pero sin pruebas contundentes no puede haber imputación.

De todas maneras, el secuestro de la play, podría arrojar un rayo de luz sobre la muerte de Maya.