Ayer a la madrugada le robaron al remisero

Hace tiempo que las agencias de remises guardan alguna listas de nombres y domicilios poco fiables a los que prefieren no llevar a nadie de noche o madrugada.

Alrededor de la 1.30 de ayer, dos hombres jóvenes se presentaron en la remisería ubicada en calle Derqui al 300.

Allí, sin que se advirtiera ninguna actitud sospechosa, pidieron que los llevaran hasta una dirección en el barrio Noroeste.

El viaje lo tomó el remisero Juan Manuel Grande quien posteriormente manifestó no conocer a sus ocasionales pasajeros.

Lo cierto es que cuando llegaron a la dirección que le habían indicado, uno de ellos tomó a Grande del

cuello y junto con su cómplice lo obligaron a que les entregara el teléfono celular y el dinero que llevaba encina, unos $ 600.

Consumado el arrebato, los atracadores se alejaron corriendo.

En ese momento no pasaba nadie como para poder haber avisado de inmediato a la Policía. Grande volvió a la base y desde allí se comunicaron con la Comisaría.

Riesgos del oficio

N No es el primer episodio de esta naturaleza que damnifica a remiseros. La naturaleza del oficio los obliga a una constante exposición al riesgo de un robo o un asalto. “Pero tampoco podemos negarnos a un viaje sólo por portación de cara del que lo pide” reflexionaba un veterano del volante. “Los mayores riesgos se dan de madrugada, aunque a algunos colegas de la zona los han asaltado de día”.

Pero lo cierto es que en algunas (o casi todas) agencias tienen -en un papel o en la memoria- una lista de “indeseables” ante los que se toman todos los recaudos posibles. Una de las estafas favoritas es la de no pagar cuando se llegan a destino, se bajan y se alejan a toda velocidad. Y el remisero entre perder horas de trabajo en los trámites que demanda la denuncia, prefieren no hacerla y seguir trabajando. Eso sí, direcciones y nombres pasan a formar parte de un Indec criollo…