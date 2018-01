Avanza la obra de Ribelotta en el Colegio de Escribanos

El artista trenquelauquense Ignacio Ribelotta se encuentra realizando un mural en la fachada del Colegio de Escribanos de Trenque Lauquen. Se trata de la obra “Retroalimentación” que obtuvo el 3º premio a nivel provincial en el Concurso de Pintura Mural 2017 organizado por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Cabe recordar que el primer premio del citado certamen lo obtuvo la delegación de Morón y, en segundo lugar, la delegación de Bahía Blanca.

De esta manera, el artista se encontrará trabajando hasta mediados del próximo mes en este mural en horas de la mañana y de la tarde.

n Privilegio

En diálogo con La Opinión, el artista se refirió a esta grata experiencia que lo tiene como protagonista. “Es un trabajo muy lindo, en un lugar absolutamente agradable, la verdad que es un privilegio poder estar pintando un mural aquí en el Colegio de Escribanos. A partir de que se hizo el soporte pictórico que está hecho en mampostería me puse a pintar hace más o menos 10 días”, contó el artista antes de comentar que “la fecha de culminación si no ha cambiado por reglamento indicaba que el 28 de febrero debería estar culminada pero pienso que voy a terminarlo bastante antes, quizás en 20 días pueda estar listo”.

n Gran posibilidad

Un dato para destacar es que la posibilidad de plasmar esta obra en la entrada de esta importante entidad trenquelauquense pudo darse rápidamente y sin ningún tipo de contratiempos. En este punto, Ribelotta destacó que esa celeridad “fue en gran parte gracias a la buena predisposición de la delegación local del Colegio de Escribanos ya que ellos mismos fueron quienes me sugirieron que les gustaría que el mural estuviera hecho aquí y a mi me vino muy bien”.

El artista destacó esta posibilidad de poder realizar una obra importante en este lugar céntrico, en un espacio amplio y en un edificio importante. Además, la ubicación del lugar le permite trabajar en horarios en los que el sol no molesta. “Fácilmente puedo trabajar alrededor de siete horas diarias sin ningún problema”, comentó.

n Huella artística

De esta manera, Ignacio Ribelotta continúa dejando su huella artística en diferentes espacios de Trenque Lauquen. Ya existe un mural suyo en calle 9 de Julio al 100, otro en una galería ubicada en avenida Uruguay al 100, otro más en la fachada del sindicato ATILRA y también uno en el interior de la capilla de Itatí, entre varios trabajos más. Según adelantó, ya tiene otros bocetos realizados que, quizás, puedan convertirse en murales durante este año. “Voy encontrando un modo de trabajo bastante personalizado y considero que puede devenir en un estilo más sofisticado”, comentó.