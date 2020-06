Avances en la flexibilización de la cuarentena a nivel regional

Luego de que el presidente Alberto Fernández sostuviera que la velocidad de contagio del coronavirus “es la más alta” desde el inicio de la pandemia en Argentina y considerara que por eso “deberíamos estar en la fase1” del aislamiento social, aunque desestimó que por ahora esa medida se vaya a tomar, el panorama en la región es dispar en cuanto a las medidas tomadas y por tomar, habiendo distritos que retrocedieron en la flexibilización, otros que avanzan y algunos que se mantienen moderados.

En Pehuajó, por ejemplo, donde no se sumaron casos positivos a la fecha, no se habilitaron nuevas actividades esta semana pero sí se anunció el fortalecimiento de los controles y el nuevo permiso obligatorio para habitantes de otros partidos que por razones esenciales deben visitar este territorio.

Además se avanzó en la ampliación de horarios comerciales, y se enviaron protocolos a Provincia para la autorización de actividades, que no van a estar autorizadas hasta que se tenga la autorización del gobierno bonaerense, siendo estas las de bares y restaurantes, hoteles, gimnasios, equinoterapia, tiro deportivo y centros de estética.

Sin muchos cambios

El distrito de Carlos Tejedor, por su lado, no cambia de fase y en mismo se incorporó un permiso de circulación municipal. Se continuó con las actividades y rubros habilitados, sumadas las loterías oficiales este lunes, y no hubo cambios en cuestiones recreativas.

Por ahora no hay casos positivos en todo Tejedor. Y aquellas personas que salgan del distrito deben solicitar el permiso municipal ante la Comisaria comunal con carácter de Declaración Jurada. También aquellos que ingresen al distrito, a realizar las actividades que están permitidas, deberán solicitar este permiso.

Además continúa una medida de desinfección de mercadería en las veredas de los comercios, a los cuales el proveedor no debe ingresar.

Y cabe marcar que noticias regionales apuntan que, teniendo en cuenta el caso positivo en Villegas, en Tejedor se cortaron los accesos y el único ingreso a la ciudad es por el acceso principal.

Prohibiciones

En tanto, los gobiernos de Florentino Ameghino y General Pinto se sumaron a los de Junín y Chacabuco que prohibieron el ingreso de mercadería proveniente del Mercado Central de Buenos Aires y de Escobar.

A su vez, Hernán Valetti, secretario de Gobierno y de Seguridad de General Pinto, le explicó a Actualidad cuál fue la postura del distrito gobernado por el intendente Alfredo Zavatarelli tras el caso positivo en Villegas y apuntó: “Los comerciantes de Villegas que tienen relación con comercios de nuestros distrito deben ingresar la mercadería en las respectivas cabinas sanitarias, sin ingresar ni circular por la localidad. Es una medida preventiva hasta que tengamos más claros si hay circulación o no del virus”.

Medidas extremadas

Por otra parte, el caso positivo de Covid-19 de General Villegas echó por tierra los acuerdos que el intendente Eduardo Campana había logrado con los jefes comunales de Bernardo Larroudé y de Intendente Alvear para permitir que ciudadanos del distrito bonaerense puedan circular hacia La Pampa. No obstante, José Luis Gallotti -intendente de Bernardo Larroudé- se mostró optimista con la posibilidad de que, una vez que se calmen las aguas, se pueda volver a celebrar un acuerdo entre ambas provincias, según marcó Actualidad.

Con respecto a vecinos de otros distritos que tienen que ir a Villegas, se ha recomendado que, si no es algo imperioso o urgente, se esperen unos días.

Controles

En Rivadavia, según una nota de Rivadavia On Line, durante el último fin de semana, especialmente el sábado, hubo mucho movimiento. Muchos vecinos que salen hacia el campo, a otras localidades o empresas sobre la Ruta 33, y la idea fue reforzar los controles.

Se entregó un troquel con datos de fecha, vehículo, horario y se controló cuando las personas regresaron.

Permisos especiales

En Pellegrini el lunes comenzó a regir el permiso de ingreso al distrito.

Dicho permiso deben tramitarlo las personas oriundas de otras ciudades que ya posean el permiso de tránsito nacional por realizar actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio extendido por el Gobierno nacional.

Además al ingresante se le toma la temperatura corporal con termómetro infrarrojo en el acceso de entrada a la ciudad cabecera.

Flexibilización

Por el lado de Tres Lomas, para pizzerías, bares, gimnasios, restaurantes, clubes de fútbol, parques, actividades religiosas, dictado privado de clases y cualquier actividad que implique la concurrencia de personas se solicitará la autorización correspondiente a Provincia para su autorización.

En tanto en el distrito ya se permiten encuentros de jóvenes todos los días de 8 a 18 en casas particulares con un máximo de 10 personas, sin presencia de vecinos de otros distritos, bajo supervisión de un adulto responsable y cumpliendo con el distanciamiento social establecido.

Además actividades como running, arco y flecha, pelota a paleta y golf se pueden dar todos los días de semana de 8 a 18; caminatas de esparcimiento todos los días de la semana de 8 a 18; y tenis, pádel y pelota a paleta privados de 8 a 18 incluyendo sábados y domingos, con un responsable por actividad, todo bajo los respectivos protocolos. Mientras que el cementerio abrirá sus puertas ahora todos los días de 9 a 16.

Con cautela

En Guaminí ayer se supo que el horario de la denominada pesca solidaria para el autoconsumo se estableció desde las 8 hasta las 17, siendo una actividad habilitada sólo para vecinos del distrito y que se puede realizar todos los días con licencia de pesca actualizada.

Además el horario límite para circular y apertura de comercios se extendió hasta las 19, y hubo cambios en los horarios de actividad recreativa: de 11 a 14 para mayores de 60 años y personas de riesgo, y de 14 a 19 para adultos, adolescentes y niños (menores de 12 años) que deberán salir con un adulto conviviente.

En tanto, las bibliotecas funcionan solo bajo la modalidad de entrega y retiro, en días y horarios determinados.