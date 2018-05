Aunque, prematuras, hay ideas para que se instale un transporte público

La disposición de un sistema de transporte público en Trenque Lauquen es tema de análisis desde hace mucho tiempo. La ciudad ha crecido y son muchos los que ven como necesario contar con un servicio económico y regular para el traslado de pasajeros aunque sea a los sectores más concurridos.

La experiencia de años atrás de un servicio de estas características, pero privado, que no prosperó principalmente por no ser redituable, deja en el aire ciertas dudas. Aunque de todas formas, se vienen pensando distintos proyectos que, si bien están en una etapa muy primaria de su desarrollo, podrían llegar a cambiar el panorama en este sentido.

Tras la corta experiencia de mediados de los años ‘90, que constó de la disposición de forma privada de tres colectivos que recorrían distintos sectores de la ciudad para un servicio que luego de unos años no logró mantener la demanda necesaria para seguir adelante, a lo largo de estas últimas dos décadas se ha estudiado el tema en diversas oportunidades pero sin llegarse todavía al impulso de un nuevo intento. La discusión primaria radica en ver si el tamaño de la planta urbana hace necesaria la disposición de un transporte público. Ahí se planta la primera duda. Algunos afirman que sí, otros que no. Luego está el tema económico y la especulación acerca de si la gente pagaría lo suficiente como para que la propuesta pueda sostenerse.

“En pañales”

Entre todo eso, el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Marchabalo, señaló que “se ha plantado la posibilidad de abordar la cuestión más que nada a partir de pensar lo que tarda hoy una persona en llegar desde la Ampliación Urbana al centro de la ciudad, pero es un tema que se empezó a charlar y la verdad es que no hay ningún proyecto concreto, más allá que sea una situación a evaluar”.

Marchabalo destacó que es fundamental tener en cuenta los costos que hay y el tiempo que se tarda en unir determinados lugares, y recordó la experiencia puesta en marcha en los ‘90 explicando que “en un momento resultó inviable económicamente en aquel momento de acuerdo a las consultas hechas sobre el tema”, añadiendo que seguramente el desafío, si se impulsa algo así, ahora también será encontrar un equilibrio económico”.

Por otro lado, el funcionario comentó que, si bien “está todo en pañales”, según su parecer inicialmente no harían falta líneas que recorran toda la ciudad sino un colectivo que cubra un trayecto entre el centro y la Ampliación, aprovechando puntos intermedios.

Una alternativa

Mientras que por otro lado, el presidente del Comité Trenque Lauquen de la UCR, Francisco Font, hizo referencia a un proyecto enmarcado en esta temática que se ha conversado con referentes radicales pero que también está apenas naciendo. “Por inquietud de varias personas del partido se pensó en la posibilidad de incentivar la instalación de algún servicio de transporte público en la ciudad”, dijo, recordando: “En los años 90’ hubo un servicio de colectivos urbanos que perteneció a la familia Bernasconi y que tuvo muy buena aceptación por parte de los vecinos, aunque el único inconveniente fue que los colectivos tenían recorridos muy largos que hacían que haya mucha demora para llegar de un punto a otro. Pero anduvo bien al principio. Y lo que se pensó es que ahora, que la ciudad es mucho más grande, algún sistema de transporte público, no necesariamente de colectivos, porque pueden ser combis, con circuitos más cortos que vinculen a los puntos más importantes de la ciudad, como son los bancos, el Centro Cívico, la municipalidad, el hospital y las escuelas, puede llegar a funcionar”.

Según Font, “la idea es que sea un sistema mixto, público y privado, donde un particular brinde el servicio y el Ejecutivo, a través de sus áreas, verifique todo lo que tiene que ver con seguridad y demás”. En tanto, “la idea es ver si se puede hacer algo similar a lo que se hizo con Cuero de Zorro”. “Estamos estudiando esta posibilidad, se nos ocurre que puede andar porque vemos que es una necesidad”, enfatizó.

Otra opción

Además, el dirigente radical hizo referencia a otra opción en base a “un sistema que hay en otros países, como en Chile, por ejemplo, donde hay autos que cumplen con un recorrido en el cual los pasajeros se van subiendo y bajando”. “Tenemos estudiado que los sitios más frecuentados son los bancos, el Centro Cívico, el hospital, los centros de salud y las escuelas, sobre todo en horario matinal. Y creemos que este sería también un buen sistema para los vecinos, sobre todo ahora, que la ciudad ha crecido mucho”, señaló.

Con todo esto, se puede ver que la iniciativa está siendo contemplada de distintas formas, y que más de uno ha visto una necesidad en torno al transporte público. Trenque Lauquen ha crecido mucho en los últimos 20 años y el escenario es muy diferente al que encontró aquel proyecto de mediados de los ‘90. De todas formas, hoy por hoy no hay una iniciativa con el recorrido mínimo necesario para presentarse como un proyecto que pueda llegar a consolidarse. El tiempo dirá si la ciudad necesita realmente un servicio así, y si está preparada para su implementación.