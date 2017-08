Aún hay afiliados sin cobertura ante el Círculo Médico local

Semanas después que se llegó a un acuerdo entre el Círculo Médico de Trenque Lauquen y un importante grupo de obras sociales por los valores de las prestaciones, una cuestión que había desatado una medida de parte de los profesionales de la salud que derivó en un corte, todavía no se han firmado algunos convenios y eso genera que un buen número de vecinos siga sin tener cobertura en determinados ámbitos.

A pesar que se llegó a un acuerdo en la negociación colectiva que llevaron adelante varios referentes gremiales locales con el Círculo, en los casos de algunas obras sociales falta firmar sus respectivos convenios con la institución que representa a los médicos, algo que se concreta de manera individual de parte de cada obra social. “El arreglo está hecho para todos, pero lo que falta en algunos casos es que se firme el correspondiente convenio. Es decir, se pelearon los valores en conjunto pero después cada uno firma su convenio, y eso en algunos casos puede tardar en venir más que en otros”, explicó María Luján Persani, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, entidad que firmó su convenio con el Círculo el lunes pasado y que ya trabaja con normalidad con los prestadores médicos.

A la espera

En tanto, entre las obras sociales que aún no han firmado sus convenios con el Círculo Médico trenquelauquense están las del Sindicato de Televisión (SATSAID) y de Luz y Fuerza.

Por un lado, el referente de Luz y Fuerza Juan Barella señaló que en este caso no se ha firmado el convenio “porque se deben mandar papeles a la ciudad de Mercedes y desde ahí, desde el área de Legales del gremio, los habilitan”. Aunque añadió que esto no demorará mucho. “Está para firmarse, no debería pasar de la próxima semana”, señaló.

Mientras que el titular a nivel local del SATSAID, Rolando Pagella, destacó que, “como se sabe, los números están acordados, todo lo que hace a los valores de prestaciones, pero hay que firmar el convenio a partir de que se llegó al punto de que se cortó y no sirve una simple renovación, como ocurría en los últimos años”. “Hay que comenzar con contratos firmados entre la central de la obra social y el Círculo, y en nuestro caso se había mandado el contrato desde el Círculo Médico pero desde Buenos Aires hicieron algunas observaciones, y este miércoles volvió a ingresar otro contrato, modificado, que se revisaría y tendría el visto bueno, pero todo tiene que pasar por el Colegio de Escribanos y eso puede demorar 48 o 72 horas hábiles. Puede que en breve esté revisado y firmado, y el lunes o martes podría estar habilitado el servicio”, explicó.

Con todo esto, desde todos los gremios consultados se señaló que la celeridad del trámite depende de factores como que el representante a nivel local tenga la firma certificada para suscribir el convenio o se dependa de escalafones más altos, justamente lo que ocurrió con casos como los dos últimos marcados.

Firmados

Un caso similar fue el de las instituciones que representan a los trabajadores del ámbito lácteo, pero desde ATILRA Gastón Moreno indicó que el viernes pasado se presentó el convenio vía e-mail y se obtuvo una habilitación, aunque esta semana se debió presentar el documento original firmado por las autoridades del gremio a nivel nacional y ante escribano público.

Por su lado, Alberto Barrios, secretario general de la UOM, contó que dicho sindicato firmó a nivel local el convenio la semana pasada, cerrando un nuevo acuerdo por 7 meses, hasta el 30 marzo de 2018.