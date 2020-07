Augusto González está al frente del Consejo Escolar

A partir de la renuncia al cargo de presidenta del Consejo Escolar de Trenque Lauquen por parte de Cecilia Bassani, se confirmó que quedó al frente de la institución quien venía oficiando de vicepresidente, Augusto González, y que así será al menos hasta la próxima sesión.

Bassani presentó su renuncia al cargo de presidenta del Consejo este jueves. Así se lo confirmó la propia funcionaria a La Opinión, informando que la decisión la tomó por cuestiones de salud. “Lo tenía por pedido médico, por cuestiones de salud, tengo el certificado; tenía que ser a partir del mes de marzo, justo me reintegraba después de una licencia el 20 de marzo, cuando el presidente dicta el DNU por esta pandemia, y por el tema de que no se podía viajar a La Plata y demás para hacer el cambio de autoridades no presenté la renuncia y seguí trabajando dentro de mi función”, explicó, agregando enseguida, que ahora, por diferentes cuestiones familiares y de salud, creyó que llegó el momento de presentar la renuncia.

Sesión

De todas formas la funcionaria contó que seguirá en el Consejo pero en otro rol. Mientras tanto, González estará al frente, como presidente en funciones, a partir de la renuncia de la presidenta, algo que continuará así hasta tanto el cuerpo no sesione. A la vez que una vez se concrete dicho paso quedará definido quién continuará como presidente hasta el fin del presente período. Así como también se definirá la nueva función de Bassani.

Respecto a cuándo podría darse la próxima sesión, la misma podría llegar a ser la próxima semana, debiendo ser convocada por el presidente en funciones.