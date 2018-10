Atlético Trenque Lauquen impuso jerarquía y en su casa le ganó a Huracán

Luego de que la lluvia complicara parte de la Fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF), debiendo postergarse los partidos del sábado 29 de septiembre, el sábado y ayer se jugaron dichos encuentros. En el estadio “Nolo” Ferreira se llevó a cabo un partido de primera división electrizante que tuvo de todo. Y es que siete goles en un partido no es habitual. El “Decano” fue quien sumó tres importantes por la Zona “A” al ganarle 4 a 3 a Progreso. Pudieron recuperarse luego de la derrota del arranque ante un rival que sí había comenzado con el pie derecho y dio todo al final. Pero estando empatados, y repartiendo un punto por lado, apareció el goleador de FBC Argentino para sentenciar a los 47’ el partido por 4 a 3. Por su parte, ayer por la tarde también se dio una jornada a puro gol. Luego del 3 a 1 a favor de Huracán ante Atlético Trenque Lauquen en tercera división, la primera salió a la cancha en una jornada a puro sol a las 16. A pesar de que poco público se hizo presente (en la ciudad había muchas actividades deportivas) el viento tomaba protagonismo en el inicio del partido.

n Los penales

El “Indio” venía de una derrota ante Progreso y el “Globo” de un empate con sabor a nada en Beruti. En el arranque era la visita quien llevaba toda su delantera y metía presión en el área de Amilcar Cáriz. Tanto Jorge González, Manuel Moralejo y Tobías García le daban velocidad al juego pero Atlético TL tampoco se detenía. Su goleador Maximiliano Reyes era quien más espacios buscaba en conexión con Jorge Martín. Hacían su personal y fue así que Agustín Bustillo cometía la falta en su área desencadenando un penal para el “Indio”. A los 11’ Reyes hacía una buena ejecución frente a Emanuel Torales para poner el 1 a 0 a favor del dueño de casa. De ahí en más el manejo de la pelota estaba en el medio juego pero aún había precisión. A pesar de eso, otro penal tomaba protagonismo. Después de un córner a favor de Huracán la pelota pegaba en la mano de un jugador “Indio” y Moralejo era quien ejecutaba el empate frente al arco de Cáriz. Atlético TL comenzaba a tener más la pelota y Luciano Santellán tenía mayores llegadas. Lo mismo pasaba con anticipos de Luciano Mandri pero ambos se iban igualados al descanso.

n El triunfo

Para el segundo tiempo ambos equipos salían en busca de la victoria. Necesitaban sumar de a tres en el torneo y el gol no podía hacerse desear. Las defensas tenían mayor trabajo ya que había un ida y vuelta. Para eso, se daban los primeros cambios y así dar más ritmo de juego para esta parte del juego. A pesar de que por momentos Huracán parecía estar más firme, Santellán hacía bien los deberes. Luego de un error en el área chica del “Globo” el 5 de Atlético Trenque Lauquen de zurda rompía el arco a los 23’ para poner el marcador en un 2 a 1 y seguir ilusionándose.

También se daban algunas incidencias. Huracán sufría dos bajas con las expulsiones de Elías Bermejo y Carlos Bustillo y con 9 hombres no podía mantener la regularidad. Eso aprovechó Benjamín Orosco, recién ingresado, para marcar el 3 a 1 a los 42’ ante un “Globo” que volvía a reinventarse sobre el final. A los 48’, otro de los cambios, le daba otro gol a Huracán y Agustín Baselli marcaba el 3 a 2 para la visita que más no pudo hacer buscando el empate que no llegó. Con este resultado, Atlético Trenque Lauquen sumó su primer triunfo en el torneo.

n Próxima fecha

El fin de semana se jugará la Fecha 3 del Torneo Clausura que contará con dos adelantados de la Zona “B” el sábado. Las Guasquitas serán locales ante Giat, mientras que Ferro Carril Oeste visitará a Monumental. El líder de esa zona, Barrio Alegre, disputará el Interzonal el domingo ante Atlético Trenque Lauquen en cancha del “Indio”. La fecha se completa con los partidos de la Zona “A”. Huracán recibirá a FBC Argentino, que viene entonado luego de la victoria a Progreso, y éste último intentará recuperarse siendo local frente a Atlético Pellegrini que buscará seguir sumando de a tres.