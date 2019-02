Atletas locales fueron terceras en PuntoFit

El Crosfit es otros de los deportes que poco a poco va sumando adeptos en la ciudad. Tras la inauguración del gimnasio oficial, que ya cumplió un año, llegaron los primeros alumnos y allí las primeras competencias. Diario La Opinión dialogó con Leonel Acosta, instructor de Crosfit y una de las alumnas, Agustina Lamas, quien junto con su compañera, Micaela Santillan, consiguieron el tercer puesto, ante rivales que tienen más de cuatro años siendo parte de estos eventos. Además de las chicas también estuvieron dos parejas de hombres, Federico Lauro junto a Lucas Armas y Mario Ribelota con el “Profe”, Leonel Acosta.

Siendo una actividad deportiva “bastante” nueva en la ciudad y el país, el Crosfit intenta abrirse paso ante los prejuicios. Es una disciplina de alto impacto y rendimiento, pero que realizada de manera consciente lleva a evitar las lesiones. Las competencias también suelen repetirse cada vez más en el país, aunque todavía le falta seguir creciendo. “Son son fechas muy aisladas las que hay. No tenemos una asociación donde se siga una fecha por zona. Nosotros fuimos a Tandil, estuvimos dos días, con muchos gastos y ahora hay otra en Córdoba o en Buenos Aires, son distancias muy lejanas”, dijo Acosta que además agregó “asimismo no es tan simple que los atletas se animen a competir. No llegan al gimnasio con la idea de competir, pero poco a poco ven que van mejorando y se dan cuenta que necesitan de algo más para seguir motivados”.

“Las competencias se reflejan a lo que vemos en la TV de Estados Unidos, pero con menos intensidad, donde la pueden hacer cualquier persona que haga Crosfit y que sepa las técnica básicas de los ejercicios”, sostuvo Acosta. En competencia los atletas deben realizar una series de ejercicios en corto tiempo, en este caso en Tandil, durante 10 minutos, intercalando con su compañero de equipos.

n Tercer lugar

En Tandil se compitió a lo largo de dos días. El sábado donde debieron realizar cuatro ejercicios y tres más el domingo. El descanso entre “competencias” es de solo una hora, poco tiempo para recuperar fuerzas ante una exigencia tan intensa. Agustina Lamas junto a Micaela Santillán lograron terminar en el tercer lugar entre las damas. En categoría femenina se compitió en una única división, por lo que las de Trenque Lauquen se enfrentaron ante atletas mas experimentas. Para las chicas de la ciudad estas son sus primeras pruebas.

Agustina contó cómo llevó adelante la competencia “el primer día tuvimos que hacer de todo. Un primer ejercicio corriendo y luego arriba del kayak; luego nos tocó hacer rope (subir por la soga) y levantar 25 kilos con la barra, todo esto durante 10 minutos, donde se hace una mayor cantidad de repeticiones”. Tras una hora de descanso donde “el cuerpo termina todo fatigado y casi no llegas a recuperarte” debieron seguir con otros dos ejercicios más, en este caso sin descanso. “En Tandil la organización fue muy buena, con muchos atletas y ejercicios novedosos, que nunca habíamos hecho. Como el caso de tener que andar en kayak” cuenta Lamas quien destacó “eso es lo más lindo del Crosfir, uno llega a una competencia y no sabe con qué ejercicios se va a encontrar”.