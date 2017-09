Atilio Cid tendrá su homenaje esta noche

Esta noche a las 21, en el marco del concierto solidario a beneficio de Lipolcc Trenque Lauquen del cual participará el dúo Díaz-Ferri y el Ensamble Juvenil de Cuerdas se concretará un homenaje al músico Atilio Cid, quien falleció hace pocos días en la ciudad, dejando una extensa trayectoria y un valioso aporte en el ámbito de la música ciudadana local.

Su nieto es el músico Federico Ferri, quien junto al guitarrista Martín Díaz, dio forma hace diez años a un proyecto musical que desarrolla, entre otros géneros y autores, varias creaciones de Astor Piazzolla. Él heredó de Cid su pasión por el bandoneón y, en diálogo con este medio, comentó cómo surgió la idea de homenajear a su abuelo, que tanto ha trabajado para que el tango gane su espacio en Trenque Lauquen.

n Reconocimiento

“No estaba previsto el homenaje debido a que mi abuelo falleció hace una semana. Pero justo se nos dio por hacer ‘La Yumba’, un tango clásico. Mi abuelo fue siempre del tango tradicional, tanto fue así que a mi tío lo nombró Osvaldo Aníbal (por Osvaldo Pugliese y Aníbal Troilo) y lo quiso nombrar Osvaldo Astor Aníbal y no lo dejaron. Y mi segundo nombre es Osvaldo, por mi tío, así que existe esa ligazón con ese nombre”, recordó.

“Entonces se pensó la idea de hacer ‘La Yumba’ que está fuera de nuestro repertorio porque hacemos mayormente temas de Piazzolla y yo le quería contar que íbamos a interpretar ese tango y no llegué. Él ya no podía ir al teatro pero la idea era grabarlo y hacerle escuchar esta versión que tanto me pedía. Entonces vamos a hacerle un homenaje en el teatro que tanto lo ha escuchado a él”, comentó Ferri.

El artista destacó que del encuentro participará también Fredi Angulo (quien junto a Cid formó parte del Cuarteto Buenas Noches Tango) y su hijo Fernando (integrante del Ensamble Juvenil). “Se dan muchas cosas para realizar este homenaje”, comentó.