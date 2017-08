Ataque a una vecina de un perro que habría mordido a más personas

Según Rivadavia On Line, durante el fin de semana la mujer de Rodríguez iba en moto por calle Salta entre Cabral e Ituzaingó, y fue atacada por un perro tipo pitbull amarillo. “Fuimos a la Comisaría y nos dijeron que había 3 denuncias contra el mismo perro. Le saqué una foto a mi mujer herida y la subí a Facebook. Enseguida en los comentarios me pusieron que ese perro había mordido a 8 personas más. Una mujer me mandó la foto de la pierna de un chiquito que el perro mordió”, comentó el vecino.

“De moda”

Rodríguez dijo que habló con el dueño del perro, pero éste le negó que el animal fuera de su propiedad. “La realidad es que algunos cobran el sueldo sin hacer nada. Dicen que fueron al lugar la gente de Zoonosis, pero realmente no sé quién se debe hacer cargo de esto, uno tiene que hacer un mapa para salir a andar por el barrio esquivando los perros que muerden”, agregó.

Sobre el final de la nota el vecino expresó: “Las enfermeras en el hospital le dijeron a mi mujer que seguro había sido el perro que está de moda, le dijeron la raza y el color del animal”.