Asumió el nuevo jefe del Destacamento Policial de Beruti

Se trata del oficial inspector Martín González quien reemplazó en la jefatura al Sub comisario Mario García.

Ayer por la mañana el oficial inspector Martín González asumió sus funciones como jefe del Destacamento Policial de Beruti. El cambio de titular responde a lo dispuesto por la jefatura Distrital.

Vale destacar que hasta ayer el destacamento se encontraba a cargo del sub comisario Mario García quien pasará a cumplir funciones dentro de la Jefatura Distrital.

La ceremonia además contó con la presencia del jefe de la Departamental de Trenque Lauquen, Fabio Zaratiegui quien estuvo acompañado por el titular de la Comisaría Primera de Trenque Lauquen, sub comisario Marco Arregui

Desde policía explicaron que se trató de “un movimiento normal en el marco de una reestructuración que está llevando a cabo el jefe de distrito”.

A ello hay que agregarle que las autoridades policiales tuvieron en cuenta que el sub comisario García había solicitado el cambio por problemas personales. Cabe destacar que el flamante jefe del destacamento cuenta con varios años de servicio en la Comisaría de Trenque Lauquen.