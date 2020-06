Así se ve el nuevo kartódromo

A paso firme se ha trabajado sobre el nuevo kartódromo que tendrá la ciudad bajo la atenta mirada de José María Bernasconi, uno de los principales impulsores de esta propuesta que pondrá en Trenque Lauquen un kartódromo de primer nivel, uno de los más modernos y nuevos que tiene el país.

En el transcurso de la cuarentena se ha ido trabajando y se llegó a este momento, donde ya está asfaltado y a la espera de las verificaciones pertinentes de Federación y Municipalidad.

Bernasconi le contó a La Opinión cuál es el presente del predio, que desde arriba luce con todo su esplendor. “El kartódromo ya está todo asfaltado y está listo. Pudimos hacer unas pruebas con unos 2 o 3 kartings nuestros, tras haber pedido autorización a la Municipalidad, donde probamos los pianos, para ver si estaban bien hechos y ubicados, y la verdad es que quedó muy bien, está muy lindo”, dijo.Como una casa, pero a mayor escala, todavía hay “detalles” a trabajar. “Ahora estamos en una etapa donde tenemos que esperar a Federación para que venga a verificar el lugar, tendría que ser en estos días, son dos personas que vienen desde Pigüé, y luego hay que avanzar con los tramites en la Municipalidad, pero hasta que no esté verificado por Federación no podemos avanzar. Además hay que esperar a que se siga levantando un poco más la cuarentena y poder presentar algún protocolo para que los kartings de la ciudad lo puedan probar, pero el circuito en sí ya está terminado, lo básico ya está todo hecho, se puede girar, pero nos quedan cosas, estos es como una casa no se termina nunca, hay que seguir con detalles, como terminar todo lo que es electricidad, pero lo básico ya está terminado” sostuvo Bernasconi quien agregó: “el trazado tiene unas 11 variantes que se pueden hacer, la verdad es que quedó muy lindo”.