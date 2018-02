Arrojan piedras en la Ruta 33, hirieron a una mujer y casi ocasionan accidentes

El diario Actualidad señaló que el hecho denunciado tuvo lugar en la curva entre el cementerio privado (de Villegas) y la nueva quinta de Iturria. Allí autores desconocidos arrojaron piedras de gran tamaño a, por lo menos, dos vehículos (los casos que se conocen) que transitaban por la mencionada ruta.

El hombre estaba muy asustado y pidió que su identidad no sea develada para evitar posibles represalias o agresiones.

Se desconoce la intención de tal agresión: si el objetivo era simplemente hacer daño o si la meta era obligar a los conductores a que frenen para poder robarles. Lo que sí es obvio es que estos hechos no ocurrían en lugares tranquilos como nuestra región, y sí en las grandes urbes signadas por altos índices de criminalidad. Sin dudas es un llamado de atención para la comunidad y las autoridades.

N “Fue atacado”

Según Actualidad, no hubo que lamentar accidentes ni víctimas fatales, pero una mujer resultó gravemente herida en su cabeza y requirió que le hagan varios puntos para poder suturarle la herida (luego de recibir un brutal piedrazo). “Yo circulaba por Ruta 33, desde la casilla frente de la YPF hacia las vías, yendo para Piedritas, entre el cementerio y la quinta de Iturria. De repente veo que algo caía en la camioneta, pensé que era una perdiz y no paré. Cuando finalmente me detuve en las vías veo que había sido una piedra muy grande. Me abolló la camioneta. Tuve suerte que no me pasó nada”, comentó el vecino.

Sin embargo, el episodio no concluyó allí. “En eso cae otra persona que venía de Jacinto Araoz y se dirigía a Rosario. Se baja un hombre muy asustado, con sus dos hijos menores y con su esposa, y me pide ayuda. Me dijo que fue atacado en la curva, que le tiraron una piedra. La piedra le rompió el espejo, la ventanilla de la puerta y le cayó en la cabeza a la señora. Le rompió la cabeza. Le tuvieron que hacer 4 o 5 puntos en el Hospital. Llamamos a la Policía y a la media hora apareció la ambulancia a buscar a la señora. Tenía vidrios y partes de piedra dentro de la lastimadura. Estaba muy ensangrentada. Estaban muy asustados”, añadió el vecino.

n “Tener cuidado”

Además este testigo que también fue víctima dirigió un mensaje a toda la comunidad y advirtió a los conductores. “Los que pasen por ahí tienen que tener cuidado. Es justo en la curva. Ahí llueven las piedras. Pido más seguridad, que anden más en la ruta. A los vecinos les pido que presten atención, que entre el cementerio privado de la ruta 33 y la quinta nueva de Iturria está pasando algo. Estamos asustados. Yo todas las noches viajo por ahí”, señaló.

Por último, y a manera de conclusión, el vecino se lamentó por la inseguridad. “Villegas era un pueblo tan tranquilo y ahora no podemos andar con tranquilidad por falta de seguridad. La Policía no alcanza y la delincuencia es cada vez más”, finalizó.