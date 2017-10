Arrojan bidones con restos de agroquímicos en un camino rural

La Oficina de Ambiente de 30 de Agosto coordinó el jueves pasado un operativo de saneamiento en una alcantarilla que estaba obstruida con bidones de productos agroquímicos.

La responsable del área, Valeria Sirotiuk, informó que personal del CAT y de la Dirección de Caminos Rurales trabajaron en un operativo que constó de la desobstrucción de una alcantarilla donde se encontraban tirados bidones con restos de agroquímicos.

Luego de la limpieza del lugar los envases fueron ubicados en el Centro de Acopio Transitorio.

En diálogo con La Opinión la funcionaria aseguró que se encontró una gran cantidad de envases de productos tóxicos y detalló que se trata no solo de una cuestión ambiental sino también sería un delito penal.

n Bidones

Según Sirotiuk, “recibimos un aviso de que había bidones de productos agroquímicos en un camino rural ubicado a unos 15 km de la planta urbana. Y a raíz de ese llamado fuimos hasta el lugar a corroborar esto y nos encontramos con una importante cantidad de envases de distintos tamaños que estaban obstruyendo una alcantarilla”.

En este sentido destacó que “encontramos de todo. Bidones y tarros de todos los tamaños que estaban tirados al costado del camino en una especie de canal. Entonces aprovechamos a hacer un recorrido por la zona y nos encontramos, en el trayecto que hicimos, una importante cantidad de estos envases”.

Y agregó que “en detalle no recuerdo el número de bidones que se retiraron del lugar pero calculamos que era la carga de una camioneta entera”.

Asimismo sostuvo que “había muchos bidones sin etiqueta ni inscripciones lo que nos hace pensar que no se trataría de un hecho bastante reciente”.

n Falta grave

Por otra parte la funcionaria señaló que “lo más posible es que hayan sido aplicadores de la zona que pasaron por el lugar y descargaron todos los envases allí. Porque hablamos con los productores de los campos del lugar y todos se encuentran en los registros correspondientes. Y sabemos por experiencia que los productores de esa zona en particular trabajan de manera responsable sobre todo en cuestiones como ésta”.

Por otra parte Sirotiuk aseguró que “los envases no tenían el triple lavado como corresponde y muchos de ellos tenían producto y eso es altamente peligroso. Porque en principio estaban obstruyendo un alcantarillado, algo que ya de por sí es una falta grave y más teniendo en cuenta la situación hídrica de la región. Y además porque los bidones con productos se encontraban en el medio de un curso de agua con el peligro de la contaminación que eso trae”.

En este sentido destacó que “no solo se trataría de un delito ambiental si no que también sería un delito penal”.

Por último recordó que personal del Centro de Acopio Transitorio fue el encargado de retirar los bidones del lugar y llevarlos al predio del CAT de Trenque Lauquen.

n Comunicaciones

Por su parte y con el objetivo de abordar esta problemática la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio informó que se enviaron comunicaciones a las empresas de venta y/o reparación de máquinas fumigadoras, informando sobre la legislación vigente en el distrito. En el marco de la Ordenanza 3965/13 sobre la Regulación General de Agroquímicos, el área que dirige Ana Paula Motrel envió notas a las empresas mencionadas a fin de informarlas sobre las normas vigentes y el accionar municipal en casos de incumplimientos. En las cartas se plantea que el título III del artículo 10 de la Ordenanza, regula la venta, taller, garaje y mantenimiento de máquinas fumigadoras, nuevas o usadas, las cuales deben estar siempre sin carga, limpias y sin gotear, en zonas bandas de ruta, accesos, áreas complementarias y rural, determinadas por el código de zonificación. En este marco, la Municipalidad realizará inspecciones para verificar el estado de las máquinas y convoca a las empresas a capacitar a su personal al respecto.

n Sanciones

Vale recordar que semanas atrás, la Secretaría de Ambiente y el área de Protección Ciudadana del Municipio realizaron un operativo en una empresa ubicada a la vera de la Ruta 5, a partir de la denuncia de vecinos.

En ese momento se comprobó que las máquinas expuestas para la venta contenían residuos de agroquímicos. Se tomaron muestras, se labró una infracción y se retiró la maquinaria del lugar, por infringir la Ordenanza 3965 de 2013.