Arrancó una capacitación en conducción operativa de motovehículos

La capacitación cuenta con la presencia de la Subcomisaria Karina Franco Martínez y los oficiales:: Mayo Antonio Trigo, Damión Flores, Rodrigo Pololla, Sergio Martín Flores y Edgardo Matías Frías.

El Director de Protección Ciudadana, Martín Serantes, señaló que “esto es parte para seguir creciendo, brindar herramientas no solo en manejo. Quienes vinieron a dar las charlas son ex policías federales de la ciudad de Buenos Aires y enseñan desde cómo manejar las motos hasta cuestiones mecánicas de verificación. También a mantener la herramienta de trabajo que a todos nos cuesta”.

Asimismo agregó que “la propuesta es muy personalizada, es un grupo de diez integrantes con cinco instructores.

Este miércoles se realizará una jornada de Educación Vial para niños de primer ciclo a través de una iniciativa del Colegio Los Médanos”.

PISTA

El funcionario sostuvo que “la pista de educación vial se hará presente en la escuela, junto a otras instituciones que fueron invitadas. Es bueno que los recursos municipales se usen y no estén guardados”.

Por su parte el Intendente Miguel Fernandez hizo hincapié en que así como se ha invertido en máquinas, motos, edificios, y demás, “una parte muy importante de esto son las capacitaciones, que nuestros inspectores aprendan de gente con mucha experiencia, que puedan hacer cada vez mejor su trabajo. Todo esto suma para brindar un mejor servicio a la comunidad, en un marco de respeto hacia el vecino, siendo inflexibles con el cumplimiento de la ley, y con la delicadeza que merecen ser tratados los vecinos.”