Arrancó la obra que proveerá gas natural para tres barrios de la ciudad

Hoy (martes) se inscribe en la historia de Trenque Lauquen la concreción de una lucha de años de la comunidad y la dirigencia en su conjunto tras el inicio de la obra que proveerá del servicio de gas natural a tres barrios de la ciudad.

El Intendente Municipal, Miguel Fernández; el subsecretario de Servicios Públicos, Adhemar Enrietti y el encargado de Camuzzi, Martín Olazábal, fueron hasta el lugar donde ya trabajan operarios de la empresa y ofrecieron una rueda de prensa para anunciar la noticia del año. Se concretarán 3500 metros lineales de la red de gas, por un monto de 2.400.000 pesos, que brindará el servicio a 260 usuarios de los barrios Altera, Rojo/Paleo y Singlar.

Enrietti manifestó que “estamos con una alegría enorme, después de muchos años de lucha, hoy es una realidad. Mucho se habló, mucho se dijo, pero hoy se está concretando”.

En ese sentido agregó que “fueron surgiendo negociaciones día a día. El Intendente gestionó en Camuzzi todo lo que se está logrando. El gas natural es calidad de vida y hoy se está plasmando”.

Por su parte, Olazábal de Camuzzi manifestó que “a través de una serie de reuniones, propuestas y un trabajo en conjunto con el Municipio hoy podemos concretar tres proyectos de extensiones de redes a los usuarios de tres barrios de Trenque Lauquen. Es una primera etapa, que incluye los loteos de Rojo /Paleo, Altera y Singlar. Son aproximadamente 3.500 mts. y estimamos que la empresa estaría terminando en 45 días estos 3 proyectos y la gente podrá conectarse en ese tiempo”.

El representante de la empresa señaló que los vecinos pueden ir realizando la conexión interna con tiempo. “Si no tienen matriculado, deben pasar por la oficina y les explicaremos los pasos a seguir y quiénes son los matriculados. Al otro día que se realice la obra, ya pueden pedir la conexión correspondiente”.

Esta primera etapa “abarca un pedido de varios proyectos (7) que nos pidió el Municipio: viviendas sociales y círculos cerrados. Hay privados que están solicitando la obra y se están haciendo los estudios correspondientes. En esta oportunidad, el usuario no va a aportar honorarios por la construcción de la red”.

GESTIONES

Por su parte, el Jefe Comunal agradeció a todos los actores que permitieron cumplir el objetivo en pos de la comunidad. Mencionó al Concejo Deliberante, los intendentes que junto a su persona gestionaron en varias oportunidades la posibilidad de realizar un by pass para lograr la ampliación del servicio en los distritos y a Camuzzi. “Después de mucho esfuerzo y a partir de la decisión de Camuzzi, hoy estamos lanzando esto, que es una muestra de que con tesón los objetivos se consiguen. Lo importante no deja de tener una historia de lucha y frustraciones. No se bajaron los brazos, se siguió luchando, generamos buenas relaciones con las empresas y logramos un enorme desarrollo para Trenque Lauquen”, destacó el jefe comunal.

Asimismo agregó que “hoy son 260 usuarios, queremos llevar el gas a otros barrios, al sector industrial y a la ampliación urbana. Estuvimos hablando de alternativas, aún no concretas, pero pensamos a futuro. Es una ingeniería compleja, pero esto demuestra que si trabajamos todos juntos podemos lograrlo”.

El Intendente agradeció a Enrietti por su experiencia en la materia y agregó que “vamos a trabajar firmemente para los proyectos y agudizar el ingenio para financiar estas obras. Todas las obras de aproximación e infraestructura la han financiado los frentistas. Hoy es un momento complejo por la situación macroeconómica, pero cuando se tranquilicen los mercados, los bancos van a colaborar para desarrollar las redes que estamos necesitando”.