Arrancan los Corsos “Lito Rodríguez”

La directora de Cultura Laura Montero contó en Master FM 102.1, las novedades en torno a esta fiesta popular que comienza este fin de semana en la localidad de Roosevelt y culminará el 25 de febrero en América luego de recorrer los pueblos dejando música, alegría, colorido, nostalgia, recuerdo y emoción.

En comunicación telefónica desde Lincoln, donde fue convocada como jurado en los carnavales, Laura Montero dijo que “aprovechamos la oportunidad para llevar atractivos a cada una de los localidades de Rivadavia, vemos que Lincoln trabaja mucho todo el año para llegar a estos días en forma impecable, se respira una muy buena movida cultural y en cuanto a los Corsos en Rivadavia estamos a full, largamos en Roosevelt, ya está todo cerrado para brindar una noche a puro carnaval al igual que en Sansinena, solo falta que el tiempo acompañe, nada más…”

n Sumando

“Estamos trabajando sobre eso para que todas las noches haya un espectáculo distinto, porque el amante del corso se recorre todo el distrito y está bueno que en cada lugar encuentre algo distinto, así que estamos trabajando mucho en sumar propuestas, faltaría que América se ponga las pilas en carrozas por ejemplo, a no ser que estén trabajando en silencio y no sepamos (dice Laura sonriendo), hemos visto ensayos, hay entusiasmo en los artistas pero tampoco he mirado mucho porque también quiero ver sorpresas”, comentó Montero.

n Vamos las bandas

“Esta propuesta ya pasó por Sansinena y Roosevelt, este domingo llega a Fortín Olavarría con “Las Voces de Eduardo”, “El Rejunte” y “Nómade”, se está preparando González Moreno y también los acústicos en América.

El Cine Móvil está teniendo muy buena presencia así que estamos trabajando a full…” – aseguró Montero agregando que – “esta semana ya comenzaron los talleres de verano así que estamos esperando a todos quienes se quieran acercar, incluyendo un taller de violín…”