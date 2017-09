Arranca la obra y se apuesta al uso de los medios electrónicos

La obra de remodelación integral de la sucursal local del Banco Provincia comenzará a ejecutarse en los próximos días, una decisión que junto a otras acciones como la promoción de los medios electrónicos que ofrece la entidad, el banco móvil y los puestos de Provincia Net apuntan a mejorar la atención al cliente, “una problemática en la que ya se venía trabajando”, comentó a La Opinión el gerente zonal del Centro Zonal Pehuajó, contador José Ignacio Pini, quien estuvo de visita en Trenque Lauquen junto a la coordinadora zonal, Mara Caprioli.

De esta forma desde el Bapro salieron a explicar y a recordar todos los recursos con los que cuenta el banco para mejorar la atención al público y recalcaron que el inicio, la semana próxima, de la obra de remodelación “va en ese sentido” en el marco de una polémica desatada tras la sanción de una ordenanza que en líneas generales reglamenta los tiempos de espera en los bancos y grandes centros comerciales.

“La sucursal de Trenque Lauquen es la primera que se va a remodelar en el ámbito de nuestro centro zonal que abarca 26 sucursales y permitirá mejorar la atención al público, uno de los temas en los que ya veníamos trabajando”, comentó Pini, quien recalcó la importancia de que la sociedad empiece a utilizar los medios electrónicos para evitar las largas colas en la sucursal, uno de los temas por los cuales surgió esta normativa que fue aprobada por mayoría y que todavía está en estudio por parte del intendente Miguel Fernández, quien puede promulgarla o vetarla.

Desde el bloque Cambiemos, se ha señalado que “es inaplicable”, por eso no la apoyaron cuando se trató en el recinto del Concejo Deliberante e incluso algunos concejales han dicho públicamente que el intendente debería vetarla.

“Con esta obra se agilizará la atención porque habrá 6 cajeros automáticos nuevos y 13 puestos de atención al cliente, entre otros aspectos salientes, pero además lo que necesitamos es que la gente empiece a utilizar más otros medios en los que hoy tenemos capacidad ociosa, la gente utiliza poco los cajeros automáticos, la plataforma BIP (Banca Internet Provincia) y la tarjeta de débito sobre todo, cuando vimos esta ordenanza nos llamó la atención que nadie nos hubiera preguntado qué podíamos solucionar antes de aprobarla”.

Además señaló que la cantidad de gente en el banco se ha incrementado porque Trenque Lauquen es una de las sucursales que más créditos ha dado durante este año, alrededor de 100 créditos hipotecarios y un número similar con los UVA para autos y motos, “tantas operatorias también impactan en el tiempo de espera”, reconoció.

En este sentido Caprioli consideró que “en cuanto la gente se acostumbre a utilizar los medios alternativos a través de los distintos medios electrónicos, esto va a mejorar, obviamente es un proceso que no se logra de la noche a la mañana más allá que las herramientas ya estén. Es un poco hacer docencia con la gente para que se acostumbre, se habitúe y confíe en manejar este tipo de herramientas”, al tiempo que agregó: “Lo que sí es claro es que si el banco saca este tipo de herramientas es justamente porque una de las cosas que más le preocupa es que el cliente esté bien atendido, son herramientas que se diseñan para mejorar eso”.

n La ordenanza

En cuanto a la ordenanza, el gerente de la sucursal local del Bapro, Remo Bertozzi, consideró que “tiene una visión muy sesgada, ya que parece apuntar básicamente al sector de cajas, no solamente para los bancos ya que la ordenanza habla de otros organismos de atención como supermercados y oficinas públicas, y en realidad en los bancos los trámites son múltiples”.

Asimismo cuestionó que “se tomen este tipo de medidas sin consultar lo suficiente porque la realidad es que se hizo una sola reunión y el concejal que la convocó ni siquiera estuvo en esa reunión y quedaron en hacer otras consultas y no las hicieron”.

Además sostuvo que “los que tienen más posibilidades de reaccionar rápidamente ante estas cuestiones son los bancos, nosotros tenemos una capacidad instalada para derivar a canales alternativos por eso para nosotros sería muy fácil reducir una multiplicidad de trámites que hoy tomamos porque seguimos haciendo docencia y capacitación al vecino y al cliente sobre todo a los adultos mayores a quienes les cuesta el tema de la tecnología, pero lo seguimos haciendo de manera voluntaria porque sabemos que otras instituciones lo están haciendo en forma compulsiva y esa no es nuestra intención”.

Al respecto explicó que “seguimos cobrando tasas y manteniendo algunos trámites por ventanilla sobre todo para aquellos que no pueden acceder a los medios electrónicos que el banco ya tiene dispuestos, por ejemplo hoy se gestiona un crédito por la banca BIP, el que no accede a eso tiene que venir al banco a hacer un procedimiento de excepción, la verdad es que el que viene al banco es el más humilde, entonces este tipo de ordenanza compulsiva lo que termina es perjudicando al vecino porque si desconectamos de manera compulsiva los cobros por ventanilla de un montón de trámites lo que se va a hacer es engrosar la cantidad de operaciones en la Cámara de Comercio o a las cajas habilitadas del municipio y la realidad es que hay cada vez menos bocas de cobro y es un proceso lento de conocimiento de las otras alternativas electrónicas que ofrece el banco”.

En este marco Pini agregó: “Tenemos un amplio abanico de clientes en el banco: Pymes, jubilados, personas que cobran planes sociales, entre otros y el banco hace un esfuerzo enorme por atender a todos, además tenemos un banco móvil que va a Beruti todos los martes y abrimos un Provincia Net en dicha localidad y otro en Trenque Lauquen. El banco está trabajando en esta problemática, incluso han entrado 3 empleados nuevos en la sucursal de Trenque Lauquen, el banco ya venía trabajando por eso nos sorprendió cómo salió una ordenanza de este tipo”.

En este marco Bertozzi recalcó que en el ámbito bancario, “el tema del manejo de efectivo también es una cultura a cambiar sobre todo porque en el circulante el billete de mayor peso (en un 60 o 70%) es el de $100, no hay gran cantidad de billetes de 500 pesos y los reservamos para la carga de los cajeros automáticos sobre todo los fines de semana, entonces son miles de billetes de cien pesos que van y vienen y eso hace más lenta la operatoria”.

En este sentido Bertozzi opinó que “la propuesta es interesante pero habría que haberla estudiado más porque la ordenanza afecta o se entromete en algunas cuestiones de privados, por ejemplo exige que un supermercado tenga el 70 por ciento de las cajas habilitadas todo el tiempo cuando quizás en un determinado momento del día esto no es rentable”.

Sostuvo también que “fue votada por la mayoría y uno la respeta porque estamos en democracia, lo que considero es que debería haber tenido un proceso de estudio más profundo sobre algunas cuestiones y en definitiva el efecto final que se quería lograr se podría haber obtenido de otra manera, de hecho el presidente de la Cámara de Comercio también lo comentó al manifestar que para la entidad es complicado determinar los tiempos de espera porque ellos no manejan los vencimientos de las facturas, con lo cual queda de manifiesto la dificultad de su aplicación”.

n Con el municipio

Por otro lado informaron que mantuvieron una reunión con el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo y de Hacienda, Pablo Silvani para seguir ajustando algunos temas ya que “el municipio está haciendo algunos ajustes con el pago a proveedores y estas cosas hay que trabajarlas en conjunto para brindar un mejor servicio”.