Arranca el reducido y definición de FNHBA

Serán dos días de intensa actividad en las canchas de hockey del Foot Ball Club Argentino. Y es que la Federación Noroeste Hockey de Buenos Aires (FNHBA) culminó su fase clasificatoria en todas sus categorías. El pasado fin de semana se completaron los encuentros postergados en fechas pasadas y así se cerró la Fecha 18 de la fase regular. La misma se llevó a cabo en dos rondas (local y visitante) y ahora comienza la parte final de la temporada 2018.

n Cómo se juega

Los clubes que se posicionaron bien en la tabla jugarán la etapa de definición (cuartos de final, semifinales, 3º/4º puesto y final). Por su parte, los planteles que no clasificaron de forma directa jugarán el repechaje. Pero además, hay una ventaja deportiva que será clave para pelear los puestos de vanguardia. El ganador de la fase regular, en caso de no ganar el reducido, disputará una final extra con el ganador del reducido. Hasta la etapa de semifinales los equipos tendrán ventaja por el puesto que ocuparon en la fase regular: en caso de empate, favorece el mejor posicionado. Arribados a semifinales, de ahí en más, en caso de empate se define por ejecución de penales australianos.

n El fixture

A las 10 en la cancha del “Decano” se dará inicio a los partidos de 7ma división por el repechaje. Barrio Alegre se medirá con Giat, mientras que Atlético Rivadavia chocará con Jorge Newbery a las 11.45. Luego será el turno 6ta división saldrá a la cancha a las 13.40 donde las salliquelenses enfrentarán a Atlético Pellegrini y la jornada sabatina culmina con el partido entre Juventud Unida y Giat a partir de las 15.35.

El lunes, también en el predio de FBC Argentino, se jugarán los cuartos de final 7ma división desde las 10. Santa María y Juventud Unida abren la mañana del feriado, después será el turno de Ferro Carril Oeste y Atlético Pellegrini. A las 13.40 Argentino se enfrenta al ganador del primer repechaje de hoy, mientras que Barrio Norte se medirá con el dueño del segundo repechaje.

n Lo que viene

El 20 de octubre, y en Pehuajó, será el turno de los cuartos de final de la 6ta división. Santa María jugará con el ganador del primer repechaje desde las 10 y luego el dueño del segundo repechaje en esa categoría se medirá con Atlético Rivadavia. Luego completan la jornada en la vecina ciudad los encuentros de Argentino vs. Ferro Carril Oeste y Barrio Norte vs. Barrio Alegre. La primera división tendrá acción una semana después y los cuartos de final se jugarán en Rivadavia. Los choques están previstos así: Argentino B vs. Juventud Unida, Barrio Norte vs. Argentino A, Ferro Carril Oeste vs. Santa María y Atlético Rivadavia vs. Barrio Alegre.

Las semifinales están previstas para el 3 de noviembre, mientras que las finales para el 17 de noviembre.