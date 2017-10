Argentino y Ferro en una fecha donde se pone mucho en juego

Esta tarde se jugará la cuarta fecha de la Liguilla de la Liga Trenquelauquense de Fútbol y los equipos seguirán buscando la clasificación a las semifinales.

Uno de los partidos más atractivos que presentará la fecha será el duelo que protagonicen por la zona A Las Guasquitas y Monumental, dos equipos que están teniendo un gran rendimiento y están cerca de conseguir la clasificación a semifinales.

Sin duda, lo hecho por el “Colono” la semana pasada con una gran goleada ante Sarmiento genera muchas expectativas entre sus hinchas, principalmente porque está pasando por un gran nivel el goleador Iván Cenizo, que llegó en este torneo para reforzar al conjunto de Quique Barella

Por su parte, Monumental viene de un empate sin goles ante Barrio Alegre, pero sabe que no depende de nadie para estar entre los mejores cuatro.

Ambos equipos acumulan siete puntos y un empate, si Huracán no gana, les alcanzará para avanzar de ronda. Hoy se medirán con el arbitraje de Alejandro Martínez, quien estará acompañado por Gustavo Moreno y Sergio Álvarez, en tanto que el partido de tercera será arbitrado por Oscar Larramendi.

Y en Pellegrini, por este mismo grupo, chocarán Huracán y Sarmiento, con una terna arbitral de Santa Rosa. El “Globo” está obligado a ganar para seguir con posibilidades y necesita que haya un triunfo de Las Guasquitas o Monumental, porque un empate en ese encuentro lo complicaría. El “ferroviario” no acumula puntos y ya no tiene posibilidades de ingresar a las semifinales.

NEstá más parejo

En la zona B la lucha es mucho más pareja y todos tienen chances matemáticas de clasificar. El puntero del grupo es Atlético Pellegrini, que en esta jornada visitará a Atlético Trenque Lauquen, que está segundo con seis puntos, en la cancha de Barrio Alegre. Jorge Sabre dirigirá en primera división acompañado por Raúl Pastor y Juan Carlos Pereyra y en tercera lo hará Francisco González con los mismos asistentes.

Y en Beruti, Giat, que es otro de los escoltas con seis unidades, jugará ante Barrio Alegre, que está último en el grupo con un punto. Allí, impartirá justicia Sergio Orosco junto con Hernán Losada y Nicolás Coqui. Y en el encuentro preliminar arbitrará Roberto Álvarez.

Tarde clásica

Y el encuentro interzonal de la fecha será nada el clásico trenquelauquense, donde Ferro se juega mucho más que Argentino, que está más comprometido en la clasificación.

El “Verde” también está obligado a ganar ya que está cuarto con cuatro unidades en la zona B, y al “Decano” le pasa algo similar, aunque ya no depende de sí mismo para entrar a las semifinales.

Sin embargo, Argentino ya sabe que estará en las finales del año por haber ganado el Clausura, mientras que Ferro se está jugando las últimas cartas de la temporada.

Se jugará en el Nolo Ferreira y será arbitrado por una terna de América.

N Sin Senior

Por el día de la madre, fue postergada la fecha que debía disputarse hoy por la mañana del torneo Senior. Y la próxima semana tampoco habrá actividad por las elecciones legislativas nacionales, así los más grandes estarán dos domingos consecutivos sin fútbol.