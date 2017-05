Argentino quiere seguir con puntaje ideal y Ferro recibe a Huracán en el destacado

Será una fecha clave para el torneo Apertura de la Liga Trenquelauquense de Fútbol, aunque recién se trate de la quinta jornada del campeonato. Sin embargo, hoy se puede producir un quiebre en el lote de los punteros si se da una combinación de resultados.

Por un lado, Argentino, único líder con 12 unidades, viajará a Pellegrini para medirse con Atlético. Mientras que en Trenque Lauquen, Ferro esperará por Huracán, hasta ahora los dos principales perseguidores del “Decano”.

Un dato a tener en cuenta por todo el público es que a partir de esta fecha, los partidos de primera división comenzarán desde las 15.30 y no a las 16 como se jugaron las primeras jornadas. Esto lleva también a modificar el horario de inicio de la tercera división, desde hoy a las 13.30.

n Va por el quinto

Argentino tuvo un comienzo de torneo demoledor: consiguió ganar en sus cuatro presentaciones, suma un promedio de casi cuatro goles por partido y aún no ha recibido ningún tanto en contra, siendo hasta esta jornada el único conjunto de la liga que se mantiene con la valla invicta.

Además, cuenta con el goleador del torneo: Nicolás Ibáñez, que lleva 11 tantos en apenas cuatro partidos. Un registro sin precedentes en la historia del fútbol trenquelauquense.

En la jornada de hoy, el equipo dirigido por Julián Heras viajará a Pellegrini para enfrentarse con Atlético y alcanzar el quinto triunfo consecutivo que le permita mantenerse como único puntero del campeonato.

Del otro lado estará el “Expreso”, que no tuvo un buen inicio de torneo y aún no ha podido ganar. Lleva tres derrotas y un empate, y viene de caer ante Las Guasquitas por 3 a 2.

El encuentro de esta tarde será arbitrado por una terna de Santa Rosa.

n Choque de escoltas

El duelo entre Ferro y Huracán será uno de los más atractivos de la jornada, ya que se enfrentan el segundo y tercero del torneo. Ninguno de los dos pudo mantener el ritmo de Argentino, pero pese a eso saben que están muy cerca y las posibilidades se mantienen intactas.

El “Verde, el otro invicto que tiene el certamen, se ubica segundo con 10 unidades, mientras que el “Globo”, con 9 puntos, llega a esta jornada tras haber sufrido la primera derrota del año el último domingo ante Giat.

Tanto Ferro como Huracán estarán expectantes del resultado de Argentino, porque si el “Decano” sufre un traspié, cualquiera de los dos puede recuperar la punta, incluso Ferro podría hasta superarlo.

En Primera el árbitro será Julio Martínez y en Tercera Claudio Maldonado. En ambos encuentros los jueces de líneas serán Cristian Pugnaloni y Miguel Menegazzi.

n Dar el salto

Giat y Las Guasquitas llegan al encuentro de esta tarde con el ánimo bien alto, ya que vienen de conseguir sendos triunfos en la fecha pasada. Un dato curioso: ambos triunfaron por 3 a 2 y ante los equipos de Pellegrini. El “Colono” y el “Fabriquero” están con seis unidades en la tabla, pero los de Berutti tienen un partido menos, por lo que sus chances de pelear el campeonato se acrecientan.

El equipo que logre llevarse los tres puntos se meterá definitivamente en el lote de punta, en tanto que un empate los dejará a los dos retrasados, si los de arriba siguen sumando.

El encuentro principal lo tendrá a Roberto Álvarez impartiendo justicia, junto con Juan Carlos Pereyra y Nicolás Coqui. Por su parte, en Tercera división, el árbitro será Hernán Losada.

n Para despegar

Barrio Alegre y Sarmiento se medirán esta tarde en el Estadio “Celeste”, en un duelo de dos equipos que presentan una realidad parecida desde los números, pero que encuentra al “Ferroviario” con mejor ánimo, ya que viene de lograr su primer triunfo y cortar una racha de más de un año sin victorias.

Ya sin en el peso de esa carga sobre sus espaldas, los jugadores de Sarmiento buscarán revalidarlo esta tarde ante Barrio Alegre. En tanto que el local, al igual que su rival de turno, acumula tres derrotas y un triunfo en lo que va del campeonato y necesita empezar a ganar para abandonar los últimos puestos. Viene de caer ante el líder por la mínima diferencia, mientras que Sarmiento llega a esta fecha tras el histórico 1 a 0 a Monumental que le puso fin a una racha negativa de 38 partidos consecutivos sin ganar.

El juez de este partido será Sergio Orosco, acompañado por Sebastián Rosino y Pablo Albín. Y en tercera división, los jueces de línea acompañarán a Luis Molinari, quien será el árbitro principal del preliminar.

n Equipo federal

Tras su participación en el Federal C, Fernando Olivares, técnico de Monumental, vuelve a tener a todo el plantel a disposición para afrontar la liga local, por lo que el “Canario” recuperará a hombres claves que le dieron el título del año en 2016. Ahora el desafío es recuperar el terreno perdido en las primeras fechas.

Hoy recibe en su cancha a Atlético Trenque Lauquen, que tuvo un comienzo irregular y busca afianzarse. El partido de Primera será dirigido por Alejandro Guerra de General Villegas. Los asistentes y el árbitro de Tercera también serán procedentes de dicha ciudad.