Argentino no pudo ante el equipo santafesino

En la noche del domingo estuvo en disputa la décima fecha del Torneo Apertura organizado por la Asociación Básquetbol Trenque Lauquen (ABTL) y allí Argentino le peleó hasta el final a Newbery de Rufino pero no le alcanzó y finalmente el triunfo quedó para el lado de los santafesinos que de esta manera se mantienen peleando con aspiraciones en posiciones de play off.

Por su parte en General Villegas, el Atlético local hizo valer su condición de duelo de casa y se impuso ante el líder Deportivo Argentino de Pehuajó, por 99 a 79. Ya los villeguenses habían ganado el primer tiempo por 54 a 34. Por último, en Pehuajó no hubo partido. San Martín tuvo inconvenientes que le impidieron concretar el encuentro durante el fin de semana y también en fecha posterior recuperarlo, lo que dio lugar a que perdiera el partido 20 a 0 y los puntos de esa presentación quedaron en manos de Atlético Ameghino. En esta fecha quedó libre Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen.