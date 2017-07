Argentino ganó y tomó el mando del Clausura

El “Decano” ganó de manera clara, en tanto que Atlético Rivadavia es el único escolta, a una unidad de los dos punteros.

En cuanto a los resultados finales, el triunfo de Argentino se dio en cancha de Unión de Rivadavia con un claro 5 a 1. Por su parte, Atlético Rivadavia superó por la mínima diferencia a Independiente de esa localidad en cancha del “Rojo”. Además se sumó el triunfo de Las Guasquitas por 2 a 1 sobre Monumental en territorio del “Canario”, el 2 a 0 que sumó Barrio Norte de América ante Tres Llantas y el único empate del día, el 1 a 1 entre Atlético Trenque Lauquen y Ferro Carril Oeste, en una fecha muy favorable para los visitantes.

La sexta

El próximo fin de semana se jugará la sexta fecha y allí será Atlético Rivadavia quien deba cumplir con su jornada libre. Jugarán: FBC Argentino vs. Independiente de Rivadavia, Ferro Carril Oeste vs. Unión Deportiva, Barrio Norte vs. Atlético Trenque Lauquen, Las Guasquitas vs. Tres Llantas y Barrio Alegre vs. Monumental.