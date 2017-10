Argentino ganó y sigue, al que igual que Ferro a pesar de su derrota

En la tercera división de la LTF ya hay tres semifinalistas confirmados tras los resultados de la cuarta fecha de la Liguilla. Lo curioso es que los dos equipos que se enfrentaron en el clásico trenquelauquense lograron asegurarse la clasificación pese a que uno ganó y el otro perdió.

Sarmiento, que ya había accedido a las semifinales la fecha pasada, en esta oportunidad sumó su primera derrota en la zona “A”. Fue por 4 a 3 ante Huracán en Pellegrini y ahora está segundo.

Mientras que Argentino es el nuevo líder de la “A” porque se quedó con el clásico ante Ferro en el interzonal de la fecha. El “Decano” superó al “Verde” por 2 a 1 y se convirtió en el otro clasificado de este grupo.

En tanto que esta zona se completó con el 3 a 2 de Las Guasquitas sobre Monumental. El “Colono” perdía 2 a 0 y lo dio vuelta, algo similar a lo que ocurriría posteriormente en primera división.

Pero lo más curioso ocurrió en la zona “B”, ya que Ferro, que cayó ante Argentino, no sólo se aseguró la clasificación en esta fecha, sino que además lo hará en la primera posición. Esto pasó porque la combinación de resultados de la cuarta fecha lo favoreció claramente.

Uno de los resultados que mejor parado lo dejó fue el empate 2 a 2 entre Giat y Barrio Alegre en Beruti. No pudieron sacarse ventajas y ambos comparten el segundo puesto con 5 unidades. Una menos tiene Atlético Pellegrini, que juega hoy ante Atlético Trenque Lauquen, que no ha podido sumar en lo que va del torneo. Y si el “Expreso” se queda con los tres puntos trepará a la segunda posición. Este encuentro se jugará esta tarde desde la 14 en la cancha de Barrio Alegre.

Entre Atlético Pellegrini, Giat y Barrio Alegre estará el cuarto semifinalista junto a Argentino, Sarmiento y Ferro.