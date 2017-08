Argentino ganó y quedó a un paso

En la noche del viernes se jugó el capítulo número 13 del Torneo Apertura de la Asociación Básquetbol Trenque Lauquen (ABTL). En la ciudad el Foot Ball Club Argentino le ganó a su clásico rival por 68 a 57 y de esta manera quedó a un paso de la clasificación. Arriba ya está todo definido, ya que Deportivo Argentino de Pehuajó se aseguró el primer lugar de la fase regular y Atlético Villegas el segundo. Quedan dos plazas más para tres equipos que son el Foot Ball Club Argentino, Atlético Ameghino y Jorge Newbery de Salliqueló.

n La victoria

Argentino cumplió con su objetivo. Jugando del local sabía que no podía perder ante un Ferro Carril Oeste muy golpeado y así lo hizo. Con un goleo muy bajo por ambas formaciones el equipo de Claudio Maldonado ganó merecidamente el partido y mantiene viva las esperanzas de avanzar a los play off. Vale recordar que en la ida el que había ganado fueron los chicos de Ferro Carril Oeste, pero el “Verde” luego no logró mantener la senda del triunfo y cayó en sus partidos. Por su parte Argentino fue de menor a mayor, llegando a esta instancia del Torneo con serias chances de meterse en la definición.

El otro encuentro de la noche fue ganado por el líder, Deportivo Argentino de Pehuajó, por 87 a 54 sobre Atlético Ameghino, en tanto que Jorge Newbery de Rufino sumó el triunfo por el 20 a 0 sobre San Martín de Pehuajó ante la ya conocida baja de los pehuajenses al certamen.

Atlético Villegas cumplió con su fecha libre y tras la caída de Ameghino se aseguró el segundo lugar de la fase regular.

Al torneo le resta una sola fecha que tendrá el atractivo partido entre Atlético Ameghino y el Foot Ball Club Argentino, donde el ganador avanzará a los play off. Ferro Carril Oeste será local de Jorge Newbery de Rufino y Atlético Villegas que ganará los puntos sin jugar ante San Martín de Pehuajó.