Argentino ganó, Ferro cayó y hoy se completa la fecha

La Asociación Básquetbol Trenque Lauquen (ABTL) cierra hoy la quinta fecha del Torneo Clausura. Los enfrentamientos comenzaron en la noche del viernes donde Argentino y Atlético Rivadavia jugaron el partido pendiente de la cuarta fecha. Al cierre de esta edición se jugaba en Pehuajó el duelo entre Estudiantes Unidos y Trinitarios de Bolívar y esta tarde en Carlos Casares se disputará el pleito entre Deportivo y el puntero, Deportivo Argentino de Pehuajó.

Recordamos que al final de toda la ronda quedará aún pendiente el encuentro que deben jugar por esta zona el Deportivo Argentino pehuajense y el Sport Club Trinitarios de Bolívar, correspondiente a la cuarta fecha y que irá el fin de semana próximo intercalado con los encuentros por la sexta y última fecha de la fase regular.

n Ganó el “Decano”

Buen triunfo de Argentino ante Rivadavia. En su cancha el FBC Argentino venció al Club Atlético Rivadavia de América por 78 a 59, poniendo al día la cuarta fecha de la Zona Centro del Clausura. Los conducidos por Maldonado siguen firmes en la punta como únicos invictos de la zona y ya se metieron en cuartos de final.

El local nunca vio comprometida su victoria, si bien imprimió mayor ritmo y obtuvo mejores ventajas en el primer y tercer cuarto.

En el primer pasaje el “Decano” sacó diferencias apoyándose en la explosividad de su media cancha, bien conducido por Kenny y con el aporte goleador de Buffarini y una buena tarea de Francisco Conejero, así el cuarto se quedó para los locales por 28 a 15.

Luego Argentino apretó el acelerador y con buena defensa, contragolpe eficaz y sumando a Zamar al goleo llegó a sacar veinte de diferencia; sin embargo, se quedó en los minutos finales, la rotación del banco no lo favoreció y el visitante con buena tarea de González reaccionó y llegó a la paridad en 15 en el cuarto y dejó todo como al final de los primeros diez minutos en cuanto a diferencia: 43-30 en favor de Argentino.

Ya en el tercero, los de Trenque Lauquen recuperaron su andar y con el tridente Kenny-Buffarini-Conejero funcionando a pleno acrecentaron ventajas ante un equipo rivadaviense que no conseguía la necesaria fluidez en la ofensiva. El parcial fue 19-11 para Argentino y hasta allí la ventaja local era de 62 a 41.

El último resultó parejo en el global, mejor el local al comienzo con buen juego de conjunto. La visita ajustó su juego y con algunos aciertos desde el triple mantuvo a raya el resultado aunque no le alcanzó para ensayar una reacción final. Se quedó América con el cuarto 18 a 16 y se redondeó el buen resultado final para Argentino, que lo deja en la punta en soledad. Los goleadores, Buffarini con 23, 18 para Kenny, 15 de Conejero y 12 de Zamar. En la visita 18 de González, 14 del siempre rendidor Ramos y 12 de Rolando.

n En Casares

También por la cuarta fecha, en Carlos Casares el Deportivo superó a Estudiantes Unidos de Pehuajó por 69 a 51, y de esta manera los casarenses ahora están segundos. La quinta fecha comenzó el domingo y terminará esta noche. Con respecto a los resultados del domingo, aquí en Trenque Lauquen el FBC Argentino, otra vez de local, superó a la UTN por 69 a 57 y también por la Zona Centro, en América, Atlético Rivadavia venció a Ferro Carril Oeste por 64 a 53.

Los otros dos compromisos por la Zona Oeste, se definieron en favor de Jorge Newbery sobre el Club Atlético Villegas por 65 a 53; y Caldén Club superó de visitante a Sporting Loboulaye por 70 a 68.