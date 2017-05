Argentino ganó el clásico y es puntero

El Torneo Apertura que juegan las primeras divisiones de la Liga Trenquelauquense de Fútbol tiene nuevo líder luego de la séptima fecha, porque Argentino superó en el clásico a Ferro por 2 a 0 y así le arrebató la punta del campeonato.

Ante un buen marco de público, el “Decano” se llevó un triunfo muy importante que le permite encarar las últimas dos fechas del certamen. Además Huracán ganó y alcanzó la línea de Ferro en la tabla de posiciones, ubicándose ambos a un punto de Argentino, y tercero está Giat, con 13 unidades y un partido menos, el de la primera fecha ante Monumental, que se jugará el próximo jueves, 25 de mayo. En tanto, si el “Fabriquero” logra los tres puntos se convertirá en el nuevo líder del torneo.

A dos fechas del final del Apertura, cuatro equipos pelean por el título. Por ahora el “Decano” sacó una luz de ventaja, aunque Giat no depende de nadie para ser campeón.

n El clásico

Argentino llegó a la cancha de Ferro con la ilusión de ganar un clásico que además lo depositaría nuevamente en la cima del torneo. Por otro lado, tenía la necesidad de levantar cabeza tras dos derrotas consecutivas. En cambio, Ferro, que llegaba como líder, a su vez se mantenía invicto. Sin embargo, la visita salió decidida a buscar el triunfo y a los 4 minutos llegó la apertura del marcador. Tras una jugada por derecha, definió Nicolás Ibáñez pero la pelota dio en el poste, y el rebote quedó en los pies de Jorge Ramos, quien sin resistencia alguna puso el 1 a 0 parcial.

Ferro buscaba el empate por el sector izquierdo, donde se ubicaba Edgardo Reyes, mientras que el visitante optaba por avanzar por la derecha con Kevin Arrieta y Hugo Romero. Así el primer tiempo se fue con pocas situaciones claras de gol.

Para el complemento los entrenadores buscaron opciones en el banco de suplentes. Ingresaron Ignacio Concepción y Miguel Bozzo, yéndose lesionado Arrieta en la visita, y en el local entraron Bernardo Bruzzón y Pablo Busquet en los primeros minutos. Y a los 15 minutos lo tuvo Jorge Ramos nuevamente, pero definió al medio y respondió muy bien Azurabarrena.

Pero a los 22’ llegó un tiro libre a favor de Argentino, recto al arco del “Vasco”. Jorge Ramos se la pidió a Concepción y sacó un remate muy potente que se metió en el ángulo superior izquierdo del arquero.

Más tarde nuevamente Ramos pudo haber marcado el tercero de cabeza cuando iban 30 minutos, pero Azurabarrena respondió muy bien abajo y se quedó con la pelota.

Los ánimos de los protagonistas fueron subiendo de temperatura sobre el final del partido y desde ambos bancos le reclamaban al árbitro Roberto Álvarez más tarjetas. Pero el resultado no cambió y Argentino, que volvió al triunfo tras dos caídas seguidas, se llevó el clásico y la punta del campeonato, motivos suficientes como para festejarlo durante toda la semana. “En el primero me quedó justo la pelota, en el segundo le pegué fuerte y por suerte se metió. El encargado de los tiros libres es ‘Nacho’ Concepción, pero a veces me deja patearlos. Me voy muy contento porque ganamos el clásico y otra vez somos punteros”, reflexionó tras el partido Jorge Ramos, autor de los goles de la visita.

n El resto

La jornada se completó con el triunfo de Huracán ante Monumental con un tanto de Marcelo Nievas que le permite al “Globo” quedar como escolta a un punto de Argentino. Por otro lado, Giat goleó a Sarmiento 4 a 0 con tantos de Matías Loza, en dos oportunidades, Fernando Duarte y Luciano Barrientos, está a dos unidades de la punta y si gana el jueves quedará como único puntero. Además, con dos goles de Mariano Barella, Las Guasquitas venció 2 a 1 a Atlético Trenque Lauquen, que había abierto la cuenta con un tanto de cabeza de Martín Mestre. Y en Pellegrini, Atlético de esa localidad y Barrio Alegre empataron 2 a 2. Allí Enzo Felice y Jorge Martínez habían adelantado al “Celeste”, pero el local empató por los tantos de Alejandro Márquez y Cristian Ghinzani.