Argentino ganó el clásico y ahora lidera el grupo

El domingo por la noche se puso punto final a la tercera fecha del Torneo Clausura organizado por la Asociación Básquetbol Trenque Lauquen (ABTL), cita que dejó un saldo más que positivo para el Foot Ball Club Argentino que tras ganar el clásico ante Ferro Carril Oeste pasó a liderar la Zona Centro. Otro que ganó es la UTN por sobre Atlético Rivadavia. En la Zona Este es Deportivo Argentino de Pehuajó el único líder y en la Zona Oeste está liderando Jorge Newbery de Rufino.

La noche del viernes tuvo el atractivo clásico de la ciudad en el gimnasio del Foot Ball Club Argentino, donde los chicos del “Decano” vencieron por 80 a 73 a Ferro Carril Oeste.

Argentino le ganó a Ferro y entre hoy y mañana se completa la fecha. No resultó fácil para los dirigidos por Claudio Maldonado alzarse con el triunfo, si bien fueron los que comandaron las acciones a lo largo del encuentro.

n El clásico

En el primer parcial Argentino se adelantó con la conducción de Kenny y una buena tarea de Francisco Conejero, pero sobre el final Ferro logró descontar vislumbrándose lo que iba a ser una buena tarea de Julio Momeño y Esteban Ochoa, donde redujo diferencias y la ventaja local fue solo de tres: 23-20.

Para el segundo, el “Decano” apretó el acelerador y comenzó a conseguir puntos corriendo de contraataque, con Buffarini y Kenny como estandartes. A Ferro le costó cambiar golpe por golpe y siempre sostenido por Ochoa y Momeño, se vio superado. El tramo 22 a 14 para el local y también el primer tiempo 45 a 34.

El tercer cuarto sería parejo en cuanto al tanteador, aunque las características serían parecidas, Argentino buscando recuperar a través de la intensidad defensiva e intentando definir con rápidos contraataques, allí sobresalió Buffarini con 12 puntos en el parcial. Ferro estuvo dirigido desde dentro y fuera de la cancha por Javier Vicente, quien apareció precisamente desde media distancia y Pedro García que sumó desde el triple, aunque ya era claro que las mayores ventajas las sacaba Momeño trabajando bajo el canasto. Diferencia de dos (22-20) para Argentino y progresión de 67 a 54 para ingresar en los 10 minutos finales.

Ferro, sin Ezequiel Esteban, debía jugarse el resto en el final si quería tener alguna chance y así lo hizo. Argentino, por el contrario, siguió imprimiendo velocidad a su ritmo y algunos errores lo complicaron. Por su parte la visita siguió buscando a Momeño y Ochoa que terminaron completando un gran partido ambos y con el aporte de Vicente y un oportuno triple de García lograron ponerse a cinco (71-76). Desde allí, con las conversiones de Sánchez y Nicolás Conejero más un libre de Kenny y Buffarini, Argentino recuperaría la compostura y aún perdiendo el parcial 19 a 13 se quedaría con el resultado final de 80-73.

Los goleadores: Buffarini en el local y Momeño en la visita con 25 puntos. Para Argentino también hubo 17 de Kenny, 14 de Francisco Conejero y 12 de Sánchez. En Ferro, 20 para Ochoa y 10 para Vicente y García. La victoria lo deja a Argentino solo en la punta y para Ferro la tranquilidad de saber que luchó hasta el final.

n Todo del “Depo”

En Pehuajó el otro clásico fue para Deportivo Argentino que no tuvo inconvenientes en vencer a Estudiantes Unidos. Los dirigidos por Federico Martín ganaron por 74 a 45. Solo fue parejo en el primer cuarto en donde se imponía Deportivo 18 a 15. Ya a partir del segundo, la visita comenzó a acrecentar su ventaja; al término del primer tiempo ganaba 38 a 21 y al finalizar el tercer cuarto 57 a 32 para llegar al abultado resultado final que lo mantiene al tope de la Zona Este. Por su parte, en Carlos Casares, se dio el primer triunfo de uno de los “nuevos”, ya que en el gimnasio del Club Huracán, el Deportivo se hizo fuerte ante Sport Club Trinitarios de Bolívar y lo venció por 49 a 48 en un cerrado final para quedarse con su primera victoria en el torneo, ante un equipo bolivarense que no pudo contar con Iñaki Danessa entre sus filas.

Los locales ganaron 11-9 el primer parcial y 12-10 el segundo, para llegar con ventaja de 23-19 al final de los primeros veinte minutos. Los dos últimos fueron absolutamente disimiles, en el tercero Sport sacó una considerable ventaja no dejando convertir prácticamente a los locales con un final de 20 a 2 a su favor, quedando el parcial de los 30’ disputados 39-25 en favor de Trinitarios; sin embargo esto se dio vuelta en el último, Deportivo reaccionó y con parcial 24-9 logró el punto de ventaja para quedarse con el partido y el festejado triunfo. La fecha se completó en la noche del domingo, donde se dio el merecido triunfo de la UTN sobre Atlético Rivadavia, consiguiendo así la primera victoria del equipo universitario en el Clausura. Fue por 67 a 47 en suelo rivadaviense. También de visitante venció Atlético Villegas a Calden Club de General Pico, por 49 a 46 y Jorge Newbery de Rufino que superó a Sporting Laboulaye, por 67 a 53, en un domingo donde ganaron todos los visitantes.