Argenta: se otorgaron unos 1.300 créditos

Anses otorgó en todo el país 1.789.446 créditos Argenta, en tanto en el área de influencia de la UDAI Trenque Lauquen ya se entregaron alrededor de 1.300 que se traducen en más de 20 millones de pesos, según datos aportados por la oficina local.

Estas cifras demuestran el interés que despertó este programa de créditos que está destinado a jubilados y pensionados, a trabajadores formales y a titulares de la Asignación Universal por Hijo, de las Pensiones No Contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Del total de créditos otorgados a nivel nacional, 906.397 fueron obtenidos por los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH); 329.595 por las personas que reciben las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); 1628 por los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y 551.826 por los jubilados y pensionados bajo la modalidad 60 x 60.

Asimismo desde el organismo recuerdan que los titulares de la AUH pueden obtener su préstamo desde www.anses.gob.ar con la Clave de la Seguridad Social, lo cual permite ahorrar tiempo en la solicitud, ya que no es necesario acercarse a una oficina del organismo. Desde la puesta en marcha de esta opción, el 11 de agosto, 334.178 personas ya la eligieron.

Cabe destacar que aquellas personas que ya tenían un turno asignado previamente así como las interesadas en obtener un crédito sin turno pueden optar por hacer el trámite en forma online, sino deberán esperar al día fijado para concurrir a la delegación de la ANSES asignada oportunamente.

n Trámite 100% digital

Por otro lado desde la Anses se informa que los titulares de Asignaciones Familiares (Sistema Único de Asignaciones Familiares – SUAF–) ya pueden solicitar su préstamo desde www.anses.gob.ar.

El crédito podrá ser pedido por los trabajadores formales de menores ingresos, que no superen los $32.152 por grupo familiar (es decir, de los dos cónyuges de la familia), y se deposita directamente en la cuenta del titular dentro de los 5 días hábiles posteriores al acuerdo.

Hasta ahora, estos préstamos estaban destinados tanto a jubilados y pensionados como a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de Pensiones No Contributivas (PNC).

El titular podrá obtener por cada hijo un crédito de $3000 a pagar en 12 cuotas, o bien, uno de $5000 a devolver en 24. Asimismo, las deducciones por el pago de las cuotas no podrán exceder el 30% del valor de la prestación mensual, mientras que la Tasa Nominal Anual (TNA) será del 24%. Al momento, esta medida no incluye a los monotributistas.