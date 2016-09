Árbitros y horarios para un nuevo fin de semana futbolero

Se viene un nuevo fin de semana futbolero de la mano de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) con sus partidos en primera, tercera y senior. En las dos categorías mayores la actividad se jugará entre sábado y domingo con partidos a las 14 y 16 en tanto que en los veteranos la fecha se disputara el domingo por la mañana desde las 9.45. Desde la entidad que regula el fútbol local se anunciaron los jueces para cada una de las categorías.

Es así que mañana, y por la Zona “A”, en primera división Gustavo Moreno junto a los líneas Juan Carlos González y Francisco González dirigirán el partido entre Sarmiento y Atlético Pellegrini, en cancha de Ferro Carril Oeste. En tercera el juez central será Roberto Álvarez.

El domingo la actividad seguirá en la Zona “A” donde la terna arbitral integrada por Alejandro Martínez, Santiago Gómez y Juan Carlos Viera dirigirán el partido entre Barrio Alegre y Ferro Carril Oeste en la primera división y en tercera la presencia del juez José María Losada.

Mientras que por la Zona “B” jueces oriundos de General Villegas estarán arbitrando ambas categorías en los enfrentamientos entre Huracán de Pellegrini y Atlético Trenque Lauquen en el Complejo Deportivo pellegrinense. Por su parte Mario García, Luis Villalba y Leonelo Rueda fueron designados para dirigir el choque de primera división entre el Foot Ball Club Argentino y Las Guasquitas en cancha “Decana”, mientras que en tercera estará Jorge Chávez.

El partido interzonal entre Giat de Berutti y Monumental de la quinta fecha del Torneo Clausura será dirigido por Sergio Orosco, Juan Carlos Pereyra y Juan José Digiácoma; y en tercera lo hará Claudio Maldonado.

n En el Senior

Los veteranos del Senior jugará el domingo la quinta fecha del Clausura y será dirigido por estas ternas arbitrales, por la Zona “A” Miguel Menegazzi, Sergio Álvarez y Santiago Gómez (Atlético Rivadavia vs. Atlético Trenque Lauquen); José María Losada, Oscar Palavecino y Sebastián Campo (Barrio Norte de América vs. Sarmiento) y Oscar Larramendi, Alejandro Martínez y Sergio Orosco (Independiente de Rivadavia vs. Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen). Por la Zona “B” Jorge Sabre, Rubén González y Jorge Mazafra (Barrio Alegre vs. Las Guasquitas); Gustavo Moreno, Francisco González y Lautaro Goya (Racing de Fortín Olavarría vs. Tres Llantas) y Zona “C” jueces de Tres Lomas (Ferro de Tres Lomas vs. Foot Ball Club Argentino); y Cristian Bentrovato, Leonardo Fortunof y Marcelo Ricciardi (Cecil A. Roberts de Salliqueló vs. Monumental) y en el partido Interzonal Juan José Digiácoma, Juan Carlos Pereyra y Claudio Maldonado (Giat de Berutti vs. Deportivo Argentino de Treinta de Agosto).

n Sancionados

Una vez más la fecha dejó varios sancionados. Según informó el Tribunal de Penas los jugadores que han llegado a la quinta tarjeta amarilla y que deberán cumplir una fecha se suspensión son: Enrique Peez (Las Guasquitas); Damián Baselli (Monumental); Brian Gauna (Ferro Carril Oeste) e Ignacio Concepción (FBC Argentino). Y con 10 tarjetas, Jonathan Martínez (FBC Argentino): dos fechas de suspensión.

Los expulsados han sido varios, cumplirán una fecha de sanción: Agustín Campelo (Barrio Alegre); Nahuel Morán (Argentino); Carlos Lima (Las Guasquitas); Leonardo Roda (Atlético Pellegrini); Felipe Pacheco (Huracán de Pellegrini); Hugo González (Atlético Pellegrini), Sergio Carrera (Huracán) y Martín Carrera (Atlético Pellegrini). Cumplirán dos fechas de suspensión: Juan García (Monumental), Luciano Martino (Giat de Berutti), Fausto Carini (Atlético Trenque Lauquen), Agustín Marcotti (Atlético Pellegrini) y tres fechas para Federico Mansilla (Barrio Alegre) y Juan Mesqui (Las Guasquitas).