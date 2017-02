Árbitros pehuajenses y horario confirmado en cancha de Huracán

Ya está todo confirmado para lo que será la segunda fecha del Torneo Federal C donde Monumental, representante de la Liga Trenquelauquense de Fútbol, buscará recuperarse de la derrota del pasado domingo yendo a territorio de Huracán de Carlos Tejedor. El otro encuentro se jugará entre Atlético KDT de Pehuajó y Barrio Norte de América. El partido sufrió varias idas y vueltas en el transcurso de las últimas horas. En un primer momento se había anunciado para el domingo, ya que era la fecha preestablecida de antemano, luego llegó la información de que se jugaba el sábado, y luego se volvió a modificar la fecha, que en principio quedó de manera definitiva, para la tarde del domingo.

El partido del “Canario” será dirigido por jueces pehuajenses en la tarde del domingo. Es así, el choque en cancha del “Globo” se jugará, insistimos, el domingo, desde las 17.30. El duelo estará a cargo de la terna arbitral comandada por Alejandro Berrutti junto a los líneas Claudio Bazán y Marcelo Correa, todos oriundos de Pehuajó. Por su parte el otro encuentro del grupo se llevará a cabo el domingo, desde las 17, entre Atlético KDT de Pehuajó y Barrio Norte de América. Aquí estarán presentes árbitros de nueve de Julio; Carlos Guiotto, Carlos Márquez y Guillermo Bonello.

n A ganar

Monumental sabe que debe ganar el domingo para no perder terreno en este arranque del Federal C. No tendrá un partido fácil, ya que jugará en casa de uno de los líderes del grupo, Huracán de Carlos Tejedor. El “Globo” ganó en su debut, y por 4 a 0, a Barrio Norte de América. Un gran triunfo que llegó con las conquistas de Juan Cruz Tondo, de penal, y los tres que anotó Alejandro Domínguez. No cabe duda que tras ganar fuera de casa, y de la manera en que lo hizo, el “Globo” se posicionó como el candidato más fuerte del grupo. El “Canario” tiene jugadores para darle pelea a Huracán. En el primer partido del certamen las cosas no salieron y se perdió un partido muy raro ante el equipo pehuajense. La revancha no se hará esperar y mañana los dirigidos por Castrillón y Toledo tienen la gran oportunidad de dar el batacazo.

Mientras que el domingo Atlético KDT tendrá una muy buena oportunidad de seguir en lo más alto. En su casa recibe a un golpeado Barrio Norte de América. Los pehuajenses ganaron en Trenque Lauquen, sin brillar, pero con un juego equilibrado. Saben que tienen una muy buena oportunidad de volver a sumar tres puntos.