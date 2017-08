Arbitraje polémico, pedido por bomberos y varios reclamos

n Por teléfono

n Angustia

Un vecino se comunicó para informar la siguiente situación: “Soy un comerciante angustiado por lo que ocurre. Pagué por 985 por el consumo de 126 kw mientras tanto los políticos hacen campaña despilfarrando el dinero de nuestros impuestos. Realmente estoy totalmente descreído y angustiado”.

n Pehuajó

Una vecina se mostró en desacuerdo con una situación que se vive en la vecina ciudad de Pehuajó. “Este es el colmo que se vive en Pehuajó: Quien pretende renovar su licencia de conductor deberá actualizar la deuda que pueda tener de servicios públicos, derecho de cementerio o lo que sea, esto es casi una extorsión. Así procede el intendente de Pehuajó”.

n Políticos

Agustina, indignada, expresó que “lo único que espero es que una vez que pasen estas elecciones los políticos se pongan a trabajar de una vez por todos por el pueblo y dejen de hacerse los amigos de todo el mundo sólo para ganar unos cuantos votos”.

n Por Whatsapp

n Boliche

Un vecino manifiesta preocupación par la situación de una propiedad donde funcionó un conocido boliche, señalando: “A 4 cuadras del centro hay una calle cerrada con una casa abandonada que hace 40 años está en litigio, es una guarida de raros moradores en donde se observan feos espectáculos con intervención policial. Ningún político ha logrado a la fecha solucionarlo y a los dueños no les interesan para nada estos inconvenientes, si hubiera algún futuro político interesado en solucionar el problema de la comunidad acá habría 1”.

n Por la web

n Arbitraje

Sobre el partido de las Guasquitas y el controvertido arbitraje, Martín comentó: “El árbitro es parte del juego, y como tal puede tener un mal día como un arquero, un jugador de campo o como un DT. Basta de que ‘nos bombean’, basta de llorar por un juego, la vida pasa por otro lado”.

n Día del Niño

Silvana se refirió a los festejos por el Día del Niño realizados en el parque: “Día del Niño, festejos en el Parque, hermoso todo. Tirón de orejas para los Bomberos que hicieron sonar la sirena por todo el barrio incluso en la esquina del Hospital. Una cosa es en emergencia, otra en un festejo. Agradezco su disposición a pasear los chicos pero para los vecinos fue una tarde de pesadilla tanta sirena”.

n Perros

Norma, sobre la familia sitiada por un perro: “Es increíble que con todos los problemas que hay en la ciudad y la zona, tapada por el agua desde hace años, los Bomberos tengan que ocuparse de la captura de un perro. Si era callejero, la solución salta a la vista; si tiene o tenía dueño, espero que al ‘responsable’ no lo premien o le ofrezcan correa, bozal y cuidador gratuitos. Un peligro y mucha vergüenza”.

Eduardo, en tanto, opinó: “¿Donde está el Estado, el Municipio resolviendo la inseguridad de los vecinos causado por animales agresivos? Muestra por parte del intendente la incapacidad para resolver los problemas reales de la gente”.

José también brindó su visión al respecto: “Es todo un orgullo para toda la ciudad tener el quipo de Bomberos que existe. Pero no hay que abusar, ellos no están para esto, en todos los países organizados del mundo existen las perreras y se ocupan de estos casos. Si queremos arrancar como país no inventemos más que no acertamos una. Todos aquellos que no están de acuerdo para tener un lugar donde guardar los perros de la calle, que se ocupen de estos casos”.