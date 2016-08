Apunten al gobierno

Pero ¿qué esperan? Creen posible que las Fuerzas Armadas abandonen sus cuarteles a la vieja usanza y derriben a un gobierno constitucional? Estos “heroicos” que usan bastones y se tapan la cara para ir a dar vueltas por la Plaza de Mayo, junto a una pobre anciana como Hebe de Bonafine, parece que no tuvieran la menor idea de lo que significa haber logrado la institucionalidad y la democracia en forma definitiva en el país.

¿Qué pretenden estos bizarros exponentes de la decadencia argentina como los D’Elía, Boudou (procesado), Esteche, Moreno, De Vido, Jaime (procesado) Bonafini, y sigue la lista de impresentables, que le dejen el gobierno a ellos para transformar la República en refugio de los delincuentes disfrazados de políticos?

Los dirigentes políticos del peronismo con responsabilidades institucionales no serán arrastrados por grupos de marginales, porque conocen muy bien los sufrimientos del pueblo cada vez que se intenta arrasar con las instituciones del país. No lograrán su objetivo porque las fuerzas latentes que subyacen en el sentimiento colectivo jamás aprobarían un regreso ominoso al pasado como el ya vivido en tiempos aciagos de la República.

Esas expresiones regresivas (Hebe de Bonafine gritando frente al Parlamento a los senadores: “atorrantes, hijos de puta”) no pueden apoderarse de las libertades que hoy disfrutan para atentar contra las instituciones que costaron dolores y sangre instalar en el país. La histórica Plaza de Mayo, es el espacio donde se oyeron los primeros gritos de libertad, y recinto abierto de las grandes multitudes que clamaban por la Justicia Social. No se la puede confundir con falsas consignas enarboladas por marginales de la política entendida como el compromiso sagrado de la integración social y el respeto irrestricto por el otro.