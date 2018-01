Apuntarán a crear un servicio especial para las emergencias

El Dr. Sergio Valente fue presentado esta semana como el nuevo secretario de Salud municipal. En dicha oportunidad el traumatólogo oriundo de Villa Urquiza, Buenos Aires, y radicado en Trenque Lauquen hace años señaló pensar “en una medicina de acá a 10 años”, y ayer en diálogo con La Opinión dio detalles sobre los proyectos que involucra dicho objetivo, entre los que se encuentra crear un servicio de Guardia especializado en emergencias.

“Me encanta el desafío y la idea es trabajar en equipo, pensando en una medicina de acá a 10 años. Es mucho más compleja la medicina actual que la de antes. Y nosotros vamos a hacer hincapié en el recurso humano, que es muy complicado de conseguir y mantener. Una mesa de anestesia, por ejemplo, se compra, se enchufa y funciona, y si no funciona se cambia. Mientras que formar un médico conlleva 20 o 25 años y mucho dinero”, había marcado Valente en su presentación, en la cual habló de la magnitud del sistema de salud local, el cual, según él necesita de “todo tipo de profesionales” y afronta problemas complejos, que requieren de “una cantidad de profesionales grande”.

Así, uno de los objetivos enmarcados en el proyecto de Valente es el de instaurar “un sistema especializado en emergencias”. “Se trataría de algo que funcione totalmente como servicio. Porque en Trenque Lauquen hay muchos accidentes y es conveniente tener un servicio independizado de emergencias, es decir un plantel específico para trabajar sobre las urgencias con médicos, enfermeros y ambulancieros. Esto estaría dentro del Hospital y apuntaría a darle una nueva forma a la Guardia, que pasaría a ser un servicio con protocolo y gente entrenada para emergencias”, explicó, agregando que a nivel local “hay potencial humano para cubrir este objetivo, sobre todo con muchos médicos jóvenes”.

N Guardia

Con esto, el funcionario sostuvo que esta iniciativa es uno de los proyectos a corto plazo para su gestión, y algo que cuando se aplique modificará el sistema de guardias.

Y respecto al presente del sector de guardias del Hospital, Valente comentó que “no es fácil cubrirlo porque no hay tantos médicos para las guardias”. Mientras que también agregó que la obra de la nueva guardia es el próximo objetivo a nivel infraestructura en el principal centro de salud local.

N Historia clínica única

En tanto, el funcionario, que seguirá trabajando como traumatólogo en el nosocomio local, adelantó que otra meta es “digitalizar el hospital y crear una historia clínica única para Trenque Lauquen que cubra tanto el ámbito público como el privado, en todo el distrito, es decir que se puedan conocer los antecedentes de cualquier paciente que haya sido atendido en los hospitales, la clínica o los consultorios, todo con un mismo sistema”.

N Costos

Respecto a un panorama actual, el secretario de Salud resaltó que Trenque Lauquen está creciendo y tiene un área de influencia grande. “En el Hospital nos damos cuenta la cantidad de pacientes que vienen de otros municipios, donde no tienen respuestas en la medicina, y vienen acá a atenderse”, había sostenido el martes, agregando que: “Tenemos un hospital de lujo y la ciudad tiene todas las condiciones para ser una ciudad ejemplo. No tenemos barrios de emergencia, no hay villas, y el Hospital funciona más como una clínica que como hospital”.

Mientras que sobre una estimación del ahora ex secretario de Salud, Raúl Orellana, quien dijo que “en Trenque Lauquen se deben gastar 1 millón de pesos diarios en salud hospitalaria”, Valente comentó que “es una cifra muy grande” y que en parte tiene que ver con que en la ciudad “hay muchos accidentes y eso encarece mucho la medicina”. “Los accidentes tienen mucho que ver en esto. En Trenque Lauquen si te accidentás y te fracturás entrás al hospital y te resuelven medicación, las placas y la fractura, tampoco hay demoras en la llegada de material, y te vas de alta con medicación y rehabilitación. Es decir que la cobertura es completa. En muy pocos lugares se hace eso. Por eso es caro”, explicó.

También el profesional de la salud enfatizó que el hospital trenquelauquense “tiene todas las especialidades que necesita”, aunque otro de sus planes es potencializar diferentes aspectos sobre los que apunta a trabajar.