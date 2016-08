Apareció el conductor que chocó al motociclista y se dio a la fuga

Ayer al mediodía se presentó en la Comisaría 1ª un vecino que resultó ser el dueño del auto que en los últimos minutos del sábado colisionó con un motociclista en la zona sur de la planta urbana.

El hombre había estado previamente en la Fiscalía del Menor y estaba acompañado por un abogado particular.

Entregó el auto y explicó que esa noche lo manejaba su hijo de 17 años (no tiene licencia de conductor) y aceptó que el chico, posiblemente asustado, en lugar de detenerse a auxiliar al que manejaba la moto, había seguido la marcha.

El vecino cuyo nombre se mantiene en reserva por el hecho de que hay un menor – que lleva su apellido-, fue notificado de las diligencias del caso y se retiró; el Corsa quedó frente a la Comisaría y será periciado.

La causa que inicialmente se investigaba en la UFI 5 seguirá ahora en la Fiscalía del Menor cuyo titular, el fiscal Martín Butti, indagará al adolescente que por ahora está imputado sólo de lesiones culposas.

N Los hechos

El sábado, poco antes de medianoche, el vecino Alfredo Dominguez (48) se desplazaba en moto, una Yamaha 125 cc, roja y blanca. Lo hacía por calle Laborde desde Zelasqui hacia Freyre mientras que por Freyre, de Vignau hacia Laborde avanzaba un auto, el que ahora está secuestrado.

En Feyre y Laborde se produjo una violenta colisión; el conductor del auto siguió la marcha mientras que Dominguez yacía en el suelo.

Los vecinos que escucharon el estruendo, salieron a la calle y llamaron a la Policía y al servicio de ambulancia. La víctima fue trasladada a la Guardia del hospital donde los médicos constataron la existencia de múltiples golpes y algunos cortes en la cara.

Si bien, prima facie, las lesiones no eran graves, Dominguez quedó internado dos días por precaución para un mejor control de su evolución.