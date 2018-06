Ante Vidal, Iglesia hizo una dura crítica de la situación social

El mensaje eclesiástico fue formulado por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y obispo de San Isidro, Oscar Ojea y el titular de la comisión de Pastoral Social de ese cuerpo y obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, en la apertura de la semana social de la Iglesia que se realiza en la ciudad de Mar del Plata, este año bajo el lema “Democracia: un camino de servicio a los pobres”.

“El nivel de inequidad (en la Argentina) es enorme y se acentúa cada vez más más”, dijo Ojea, quien aseguró que existe “honda preocupación” en la Iglesia “por lo que ocurre en nuestra patria”. En ese sentido, apuntó que “el 60 por ciento de los argentinos gana menos de 15.000 pesos por mes” y afirmó que “ante esta realidad la Iglesia no puede dejar de decir que el ajuste no lo tienen que pagar los pobres”.

Ojea, un prelado cercano al Papa Francisco fue aplaudido en el salón del Hotel Sindical 13 de Julio, donde se desarrollarán durante una semana los encuentros y deliberaciones. El cierre estuvo a cargo de Lugones, otro de los obispos que fue aupado en la Conferencia a impulso del Papa argentino, que viene renovando cargos en la jerarquía eclesial local con obispos de marcada sensibilidad por la cuestión social.

“Están bien los verbos ‘estar” y ‘hacer”, pero lo importante es sentir y tener sensibilidad social”, dijo el titular de la Pastoral Social. El mensaje pareció dirigido directamente a Vidal no solo porque cito un slogan habitual del discurso político de la Gobernadora, sino porque ella misma lo había pronunciado unos minutos antes la siguiente frase: “Hacer y estar tienen que ser hechos concretos. La inclusión no es un discurso”.

El obispo –encargado del discurso de cierre- había señalado además que “vivimos situaciones sociales difíciles. Los problemas son acuciantes”. También aseveró que existe un número importante de indigentes “que no tienen chance. Y esto nos duele”. También hizo referencia a que “los despidos y suspensiones”, sobre lo que señaló que “nos golpean continuamente la puerta hermanos y hermanas que están perdiendo el trabajo.

Vidal y Stanley fueron así las encargadas de recibir el crítico mensaje de la Iglesia dos semanas después de entrevistarse en Roma con el Papa, en una audiencia privada de 80 minutos de la que participó además el jefe de Gabinete provincial Federico Salvai y el secretario General de la Gobernación, Fabián Perechodnick. Vidal mantiene una buena relación con Jorge Bergoglio desde que ella era ministra de Desarrollo Social porteño y el arzobispo de Buenos Aires.

Sin embargo, aquella hermética reunión y la buena relación histórica no impidieron las críticas, que fueron aplaudidas por buena parte de los 450 asistentes que colmaron las instalaciones, entre los cuales había varios gremialistas. Lugones no se privó de señalar que en la provincia “no existen ‘copas de leche” en la provincia y aseveró que los comedores están “atestados”. Y de resaltar que “nosotros no vemos que se construyan hospitales”.

Aborto, “un drama”

A una semana de la media sanción de la Ley de Interrupción Legal del embarazo, ambos obispos realizaron menciones críticas. “El aborto no es un derecho sino un drama. Hemos perdido la oportunidad de legislar sobre cómo apoyar a las madres con embarazos no deseados”, afirmó Ojea.

Lugones también criticó la legalización al señalar que “si no respaldamos a las familias estamos fritos”. Agregó que “atentamos contra las familias con el divorcio y con el aborto”, dijo el obispo y sostuvo que “el Estado debe hacerse cargo”. (DIB)