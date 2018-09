ANSES suspenderá a quienes no hayan completado el primer paso de aceptación por web

En el marco del vencimiento del plazo del 31 de agosto para que los jubilados y pensionados que cobran la Reparación Histórica de manera anticipada puedan terminar el trámite, ANSES informa que, a partir del 1º de septiembre, solo suspenderá los aumentos de quienes no aceptaron la propuesta por la web, es decir, no completaron el primer paso. Las personas que sí lo hicieron tienen un mes más para designar a un abogado, firmar el acuerdo con huella digital y así concluir la gestión.

Desde la UDAI Trenque Lauquen, su titular, Patricio Auge aclaró que “no es un recorte, sino una suspensión” y dijo que llamaron a más de 250 vecinos, de los cuales algunos se acercaron al organismo para consultar sobre el trámite que tienen que realizar para completar la documentación.

También señaló que a partir de esta disposición durante el mes de agosto se intensificó el trabajo en la oficina local por este tema.

De acuerdo a lo informado por ANSES, los que acreditaron ante el organismo la imposibilidad de moverse, una enfermedad terminal o ser mayores de 90 años seguirán cobrando el aumento anticipado.

En este sentido, ANSES está diseñando un plan de contingencia y atención personalizada para los casos de extrema vulnerabilidad que no certificaron tal circunstancia aún en las oficinas de ANSES y así rehabilitar el aumento lo antes posible.

Durante este último mes, 75.000 personas aceptaron la propuesta, en tanto, 1.333.868 jubilados y pensionados cobran un 35% más gracias al Programa.

Tres pasos para la Reparación Histórica:

n Aceptar el acuerdo: desde www.anses.gob.ar la persona tendrá que ingresar a la sección Accesos Rápidos, opción Mi ANSES, con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social, visualizar la propuesta y aceptarla.

n Si el sistema lo solicita: Designar a un abogado patrocinante: en la sección Mi ANSES, la persona debe ingresar el número de CUIL/CUIT de su abogado para que lo acompañe durante el trámite.

n Firmar el acuerdo: con turno: tanto beneficiario como abogado irán a la oficina de ANSES el día y horario del turno asignado, que lo pueden solicitar llamando al 130 o a través de la página web de la ANSES.

También se puede completar el trámite Sin turno: en las terminales de autoconsulta que posean lector de huellas disponibles en las delegaciones de la ANSES. Deberán asistir beneficiario y su abogado y ambos deberán suscribir en la misma terminal, sin exceder el plazo de treinta minutos entre cada uno. Se puede consultar cuales poseen estas terminales por localidad en: www.anses.gob.ar/reparacionhistorica/suscripcion-del-acuerdo-en-tae.html

Posteriormente, ANSES enviará el acuerdo a la Justicia para su homologación.