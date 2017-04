Angustiante situación de los afiliados a Ospecon, que está cortada hace meses

La situación de los afiliados a la obra social Ospecon (Obra social del personal de la construcción) es realmente angustiante. Desde hace casi cinco meses la cobertura médica está cortada y el panorama no es muy alentador. Desde que se rescindió el convenio que la obra social mantenía con el Círculo Médico, los afiliados andan deambulando por las oficinas buscando soluciones, pagando las prestaciones en los casos que requieren atención inmediata y en otros postergando la visita al médico.

Los vecinos que eligieron esta obra social, que en su momento brindaba una buena cobertura, están desesperados porque el problema se dilató demasiado y no hay indicios de solución en el corto plazo. Sin embargo, y a pesar de estar cortada, le siguen descontando a los trabajadores y empleadores el costo de la obra social, es decir siguen pagando religiosamente, mes a mes, por un servicio que no reciben.

El problema, como siempre, parece ser la diferencia entre lo que la obra social podría pagar por las prestaciones y lo que pide el sector médico. Ante este panorama ya se le está diciendo a los afiliados que empiecen a buscar otra obra social, aunque todos sabemos que esto no es fácil.

Muchos vecinos se han comunicado con La Opinión para contar sus experiencias personales, todas complejas porque cuando la salud está en el medio, nada es fácil: los estudios médicos, los tratamientos, consultas e intervenciones quirúrgicas, todo tiene un costo muy elevado que con un sueldo promedio son imposibles de pagar, por eso la desesperación de la gente que ya no sabe qué hacer para que esto cambie.

Una vecina comentó: “Acá no tenés cobertura, te dicen que vayas a otro lado por ejemplo a Buenos Aires para seguir un tratamiento, pero todo es gasto y yo no puedo seguir gastando, tengo que hacerme una resonancia y acá me cobran 1.900 pesos, yo no puedo pagar eso”.

Otro vecino dijo que tuvo pagar la visita al médico 350 pesos y que tuvo que viajar a Buenos Aires para poder recibir atención.

El problema se está dando a nivel local y también en otras partes del país, a excepción de Buenos Aires, donde la obra social tiene servicios propios y por lo tanto puede mantener la cobertura.

La pérdida de puestos de trabajo, (de trabajadores que hacían sus aportes a la obra social) y la masa de monotributistas que absorbió Ospecon, que no se manejan como el resto de las obras sociales sindicales a través de un sistema solidario, sino que todos pagan lo mismo; sumado a las demoras en los pagos por parte del Estado nacional, habrían generado el desfinanciamiento de la obra social que no puede afrontar los costos de las prestaciones, que por otra parte van en aumento. Por lo tanto, Ospecon no puede pagar lo que piden los médicos y especialistas por las prestaciones que brindan, así es que en diciembre se cortaron los servicios y los afiliados dejaron de tener cobertura.

Consultado el secretario general de UOCRA y de la CGT regional, Ricardo Rodríguez, admitió: “No veo una solución en lo inmediato” y tras explicar los motivos de esta problemática reconoció las dificultades para llegar a un acuerdo con el Círculo Médico. La Opinión intentó varias veces comunicarse con responsables de la entidad que agrupa a los profesionales médicos para tener su versión de los hechos, pero fue imposible.

n Complicado

El dirigente de la UOCRA explicó que la situación es complicada también en otras partes del país, y que si bien ha realizado todas las gestiones necesarias para intentar resolver esta situación, la palabra final la tienen los referentes de la obra social a nivel nacional.

Rodríguez adjudicó el problema “a la cantidad de trabajadores que hemos perdido, unos 110.000 puestos de trabajo en el país, lo que representa casi un 20 por ciento del padrón general y además tenemos un cuello de botella con el monotributo que rompió con el sistema solidario que tienen todas las obras sociales sindicales por el cual cada trabajador aporta según lo que gana; en el caso de los monotributistas no hay diferencias y entonces se iguala para abajo”.

“El otro problema es que el Estado tiene que pagar una cantidad de dinero, 480 pesos por monotributista por subsidiarle la salud, pero al gobierno anterior le tuvimos que hacer juicio para poder cobrarle y ahí se produjo un corte hace unos 3 años atrás; con este gobierno se hizo un acuerdo de pago pero no está pagando lo que tiene que aportar mes a mes, por eso el sistema se perjudicó y aparecieron estas dificultades”, dijo Rodríguez.

En cuanto a lo que ocurre a nivel local, el dirigente reconoció que “no podemos arreglar los valores, si bien al colegio no le debemos absolutamente nada en el momento del corte los pagos estaban en los 90 días porque la obra social a medida que va entrando en recesión va estirando los pagos y ahí comenzaron a reclamar el contrato, después se cortó la cobertura y no pudimos llegar a un acuerdo porque lo que nos piden no se lo podemos reconocer porque a los dos meses estaríamos en las mismas condiciones que ahora”.

En este sentido recalcó que las dificultades se acrecentaron –a nivel país- con la pérdida de puestos de trabajo, especialmente de aquellos técnicos más especializados como soldadores y montadores que trabajan en obras grandes, actualmente paradas, y que ganan sueldos altos, por eso los aportes de estos trabajadores son importantes.

Consultado sobre la atención en Capital Federal y Gran Buenos Aires donde se mantiene la cobertura, dijo que “allí tenemos clínica y servicios propios por la cantidad de afiliados que hay por eso podemos continuar con el servicio; pero hay otros lugares en distintas provincias donde está totalmente cortado, nosotros derivamos a Capital Federal, porque tenemos los servicios funcionando, también tenemos cobertura en Pehuajó porque aceptó un plan de pago que le propuso la obra social”.

Dijo también que “el 82 por ciento del monotributo de Trenque Lauquen y la periferia está en Ospecon, hay seccionales que al tener todos los servicios cortados han empezado a despedir empleados administrativos de la obra social”.

Ante este panorama y si no hay un cambio que permita reactivar la industria de la construcción, el propio Rodríguez alentó a los afiliados a “buscar una salida en otra obra social”. En este sentido reconoció que “solamente vamos a mejorar a partir de que se inicien las obras programadas”.