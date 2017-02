Amplio operativo en ruta 5 por las picadas de motos

Entre la noche del viernes y la madrugada de ayer se desarrolló un prolongado operativo policial en el cruce de ruta 5 con acceso García Salinas y caminos vecinales circundantes. Fue organizado desde la Jefatura Distrital a cargo del comisario inspector Claudio Lusetti quien junto con el segundo jefe de la Comisaría, sub comisario Marcelo Cionofrino y el jefe del GAD, comisario Juan José Ustarroz, supervisaron el trabajo de más de 20 efectivos de la Comisaría; Grupo de Apoyo Departamental y patrulla Rural.

Contaron con la colaboración de varios inspectores municipales que fueron los encargados de labrar numerosas actas de infracción.

“Estos operativos van a seguir y se van a identificar” dijo Lusetti a La Opinión. “Queremos disuadir a estos jóvenes que con sus actitudes imprudentes arriesgasen su propia seguridad y vida y las de los demás. Por eso pedimos –más allá de la intervención policial- a los padres, familiares y amigos de estos muchachos que hablen con ellos, que les hagan ver los serios riesgos que corren. Muchos vecinos no saben lo que pasa en esas picadas o maniobras alocadas: van tendidos sobre las motos, hacen Willy, muchos no llevan casco, circulan a toda velocidad sin luces, se cruzan casi rozándose. Y a veces nos enteramos cuando suceden los accidentes, tantas veces fatales, y es la hora de las lágrimas”.

N El operativo

El radio de acción de la imprudencia puesta en acto tiene epicentro en el cruce de la ruta 5 y el acceso García Salinas. Los motociclistas y sus acompañantes/as forman varios grupos que se apostan en las imaginarias cuatro esquinas desde donde salen las provocaciones a disputar picadas, la emulación en “hazañas” como el willy (parar la moto sobre las ruedas traseras), el palito (acostarse sobre el vehículo), el gallo ciego (cruzarse a toda velocidad, lo más cerca posible y con las luces apagadas.

Hasta ese lugar donde había decenas de motociclistas cayeron de sopetón unos cuantos policías de civil que se identificaron al tiempo que llegaban cuatro patrulleros y luego varios inspectores de tránsito; todos con un mismo objetivo: interceptarlos. El desparramo fue el imaginable “…. muchos huyeron y no íbamos a correrlos por la ruta con todo el riesgo que ello implica, algunos que se evadieron por un camino de tierra, se toparon con los de la Patrulla Rural, a otros los interceptamos nosotros y estuvieron lo que eligieron quedarse quietitos” especificó el subcomisario Diego Etchegaray,

N El saldo

Secuestraron nueve motos, se labraron otras tantas infracciones a la ley de Tránsito. Las faltas se repetían: falta de documentación, de seguro, de casco, de luces. Y dos aprehendidos, uno de ellos había sido imputado por lesiones graves 24 horas antes.