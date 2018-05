“Amor con humor se paga” se presentó otra vez a sala llena y fue aplaudida de pie

Una vez más, la obra “El amor con humor se paga” volvió a ser acompañada por un importante marco de público en lo que fue su tercera presentación desde su estreno el pasado viernes 20 de abril en la sala del Cearte.

Desde ese día, la obra protagonizada por Silvina Orozco, Juan Caracotche y Andrés McGuire y dirigida por Francisco Rossi continuó presentándose cada viernes en este espacio local con un éxito rotundo: no sólo la sala estuvo colmada en sus tres presentaciones sino que mucha gente debió quedar afuera por no sacar la entrada anticipadamente y confiarse en que “seguro va a haber algún lugarcito”.

No fue así y se espera que el viernes que viene, cuando se realice su cuarta presentación, la sala de Sáenz Peña 250 vuelva a estar atiborrada de espectadores.

n Amor y humor

De principio a fin, “Amor con humor…” desarrolla una extensa reflexión sobre el amor, sus diferentes etapas y períodos abordados, siempre, desde una óptica cargada de un sano humor que muy bien saben desplegar sus tres protagonistas sirviéndose de diversos recursos para ahondar con mayor precisión en este concepto.

También, pudieron escucharse varias canciones interpretadas magistralmente por un siempre inspirado Juan Caracotche y la imponente voz de Silvina Orozco.

Las carcajadas del público se vuelven más y más recurrentes a medida que la obra avanza y el público se deja llevar por el histrionismo de los tres artistas cuya química en escena es por demás notoria.

Como se dijo, en sus tres primeras funciones, la obra fue muy aceptada por el público local. El viernes volverá a presentarse por última vez. A quien aún no la vio, un consejito: no se duerma para adquirir su entrada.