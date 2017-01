Álvarez recorrió las obras en ejecución

El intendente de Tres Lomas, Roberto Álvarez recorrió obras que se encuentran en ejecución en Ingeniero Thompson y Tres Lomas, con el objetivo de observar el estado de avance de las mismas, informó Veradia.

En Ingeniero Thompson, la Secretaría de Obras Públicas lleva a cabo la puesta en valor del Destacamento Policial, obra que estará lista en el transcurso de los próximos días.

El viejo edificio fue intervenido en profundidad, picando paredes, haciendo revestimientos nuevos, reparando techos y rehaciendo cargas, bajando cielorrasos, reconstruyendo sanitarios, dotándolo de nuevas instalaciones de electricidad, agua y cloacas.

Próximamente se pintaría interior y exteriormente las instalaciones del Destacamento Policial, el que se prevé sea reinaugurado en una fecha próxima.

El mandatario comunal de Tres Lomas recorrió las seis viviendas que se construyen por administración municipal y con fondos propios y que serán destinadas a empleados municipales.

Las unidades habitacionales avanzan a buen ritmo, encontrándose algunas en proceso de colocación de cubiertas y otras a punto de hacerlo.

n Programa

El programa para empleados municipales, surgido por iniciativa del intendente Álvarez y acompañado por el Sindicato de Trabajadores Municipales tiene un grado de avance de alrededor del 55%.

Álvarez además recorrió los terrenos ubicados en el barrio “Ricardo Román Yani” en los que en breve comenzará la construcción de 50 viviendas financiadas por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y 40 más financiadas del gobierno de la Nación y para los que oportunamente se abrirá un registro de inscriptos para su adjudicación.

n Convocatoria

Por otro lado y con motivo del 111º aniversario de la ciudad, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Tres Lomas ha abierto una convocatoria a los vecinos que ya no residen en la ciudad.

La misma, impulsada desde la página de Facebook del organismo, dice textualmente: “Si sos treslomense y la vida te llevó lejos de nuestro pueblo. Si vivís en otra ciudad, en otra provincia o en otro país, pero tu corazón sigue ligado a Tres Lomas… te invitamos a compartir tus sentimientos con nosotros. Te contamos que el día 7 de febrero Tres Lomas cumple 111 años y el día 12 de ese mes realizamos los festejos. La idea que deseamos compartir con vos es esta: durante la apertura de la fiesta queremos proyectar en las pantallas un video con la imagen de cada uno de los treslomenses que están viviendo en distintos lugares del mundo, un video breve con un saludo y aquello que deseen expresar (recuerdos, anécdotas, etc.). Tu intervención debe tener una duración de no más de 40 segundos. Y para que podamos procesarlos a todos lo precisamos a la mayor brevedad posible, por lo que te damos tiempo hasta el 01/02/2017 para que nos lo hagas llegar. Quienes quieran participar pueden mandar videos o audios vía whatsapp al 2392-15449411.